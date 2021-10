Anzeige

Businessclub Der Schnellere überlebt Der bekannte Futurist Stephan Jung begeisterte im Businessclub mit seinen Einschätzungen über die Trends der Zukunft.

Von Robert Torunsky

Mail an die Redaktion Futurist Stephan Jung begeisterte die Mitglieder und Gäste des Businessclubs. Foto: Jonas Raab

Regensburg.Die Speaker im Businessclub sind immer ein Gewinn. Stephan Jung hatte am Donnerstagabend sogar ein Geschenk für die Zuhörer im Mittelbayerische Medienhaus dabei: 700 neue Synapsen - das sei wissenschaftlich errechnet worden - sollten sie durch den Vortrag im Nachgang erhalten. Der Futurist, der vom Executive Office von Amerikas 44. Präsidenten Barack Obama als Innovationsexperte für Smart City empfohlen wurde, sorgte in jedem Fall mit seinem Vortrag „So leben wir morgen!“ für spannende Einblicke in die Zukunft. Zu Beginn erklärte das Mitglied des Expertengremiums im internationalen Wirtschaftsrat und des Brain Reserve Pool von Faith Popcorn in New York, Amerikas Trendorakel Nummer eins, den Zusammenhang zwischen dem menschlichen Gehirn und dem Wissen. Während das Gehirn aufgrund der mit dem Neandertaler vergleichbaren Größe noch immer in der Steinzeit lebe, vermehre sich das Wissen der Welt rapide. Um 1900 hätte es noch 100 Jahre für eine Verdopplung gebraucht, heutzutage geschehe dies im Ein-Jahres-Rhythmus. Dies waren beileibe nicht die einzigen beeindruckenden Zahlen, mit denen Jung zum Nachdenken anregte. Hätten 1955 Unternehmen durchschnittlich 75 Jahre nach ihrer Gründung existiert, sind es aktuell nur noch zwölf Jahre bis sie übernommen werden oder von der Bildfläche verschwinden. Bereits 2025 würde die Halbwertszeit der Unternehmen nur noch fünf Jahre betragen. „Der Schnellere gewinnt, nicht unbedingt der Größere“, ist Jung überzeugt. Als Paradebeispiel für Anpassungsfähigkeit nannte der Top-100-Unternehmer und ehemalige Geschäftsführer eines milliardenschweren Immobilienfonds den Streamingdienst Netflix. Mal lustig, mal kritisch visualisierte Jung aktuelle und kommende Trends: Diese kämen nicht über Nacht, sondern bräuchten zehn bis 15 Jahre und eröffneten sich neuen Zielgruppen. „Es gibt keine Alten mehr, nur Menschen, die länger jung sind“, sagte Jung, der dabei auch auf das durchschnittlich gefühlte Alter von minus neun Jahren verwies. Jung schloss den Vortrag mit Innovationstipps, bevor die Zuhörer sich mit ihm austauschen konnten.