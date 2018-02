Handel Der stationäre Handel passt sich an On- und Offlinehandel wachsen zusammen. Nur wer dem Kunden ein ganzheitliches Shoppingerlebnis bietet, hat eine Zukunft.

Von Thorsten Retta

Merken

Mail an die Redaktion Der Einsatz digitaler Services wird im sationären Einzelhandel zunehmend Usus. Foto: ©Monkey Business - stock.adobe.com

Regensburg. Online gewinnt, offline verliert. Wer sich in den vergangenen zehn Jahren mit dem Thema Handel beschäftigt hat, ist an dieser Formel nicht vorbeigekommen. Unschlagbare Preise, riesige Auswahl, uneingeschränkte Verfügbarkeit – dem, womit die Onlinehändler die Kunden auf ihre Portale lockten, hatten die Verkäufer in den Städten und Fußgängerzonen wenig entgegenzusetzen. Immer mehr Umsatz wandert seither ins Netz. 2012 setzten die Onlinehändler in Deutschland 24 Milliarden Euro um, 2017 waren es um die 70 Milliarden. „Bei Büchern und digitalen Medien wird inzwischen fast die Hälfte des Umsatzes online gemacht“, sagt Dr. Matthias Segerer, Handelsexperte bei der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim. Und obwohl viele Einzelhändler bereits aus den Straßen und Gassen der Städte verschwunden sind, gehen Experten davon aus, dass das große Ladensterben noch bevorsteht. Laut Handelsverband Deutschland HDE wird trotz guter Konjunktur bis 2021 jeder zehnte Laden schließen. Das sind etwa 50000 Geschäfte.

Denjenigen aber, die das große Sterben überleben, winkt eine rosige Zukunft. „Das Ladengeschäft hat seine besten Tage noch vor sich“, sagt etwa Rüdiger Wölfl, Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco Deutschland. Er entwickelt als einer von vier Direktoren die Digitalisierungsstrategie des Unternehmens mit besonderem Fokus auf Vertriebs- und Marketingstrategien für den Einzelhandel. Im Widerspruch zu den beschriebenen Entwicklungen steht seine Aussage nicht. Denn die Händler, die überleben, werden sich angepasst haben. Entweder sie vertreiben – Stichwort Multi- und Omnichannel-Marketing – ihre Waren off- wie online und bieten zusätzliche digitale Services, etwa personalisierte Angebote über Messengerdienste. Oder sie besinnen sich klar auf die traditionellen Stärken des Handels – auf Service, Beratung und Erleben. Allerdings zeitgemäß. Dann müssen sie Einkaufswelten inszenieren sowie persönliche und gute Beratung bieten. Ganz ohne digitale Services geht es aber auch hier nicht. Schon die Information im Internet oder via Smartphone, ob ein Artikel im Laden verfügbar ist, wäre laut Bitkom-Umfrage für viele Kunden ein starker Besuchsimpuls.

Die Verkaufsfläche wird zum Wohlfühlort



Eine Studie von PricewaterhouseCoopers hat ergeben, dass über ein Viertel der Kunden ein angenehmes Ambiente im Geschäft und 16,5 Prozent eine bevorzugte Behandlung für Stammkunden erwarten, etwa einen persönlichen Einkaufsberater oder separate VIP-Lounges. Das bestätigt auch Dr. Segerer: „Der Trend geht zum Begegnungs- und Wohlfühlort. Im Modebereich ist das am besten zu erkennen. In jedem guten Haus gibt es eine Kaffeeecke und auch in den Buchläden ist die Schmökerecke viel wichtiger als früher.“

Die neue Welt des Einkaufens sieht aber auch so aus: Heute in der Stadt shoppen, morgen online bestellen, was gestern nicht vorrätig war oder vergessen wurde: Verbraucher wollen sowohl online als auch offline einkaufen und dabei die Vorzüge des Einkaufens im Geschäft mit den Bequemlichkeiten des Onlineshoppings verbinden. Dabei steht laut Bitkom-Umfrage die Lieferung von im Laden gekaufter Ware direkt nach Hause ganz oben. 46 Prozent aller Befragten wünschen sich diesen Service. „Weil die Kunden das Beste aus beiden Welten wollen, fordern sie auch im Laden digitale Services“, sagt Bitkom-Handelsexpertin Julia Miosga. „Stationäre Händler müssen für Internetnutzer spezielle Angebote bereithalten, um sie als Kunden zu gewinnen beziehungsweise auch in Zukunft zu halten. Dafür ist ein Omnichannel-Ansatz sinnvoll, also ein cleveres Zusammenspiel von stationärem Handel, digitalen Services und Onlineshop.“

Wie das aussehen kann, hat Saturn seinen Kunden bereits im vergangenen Jahr gezeigt. Über die von Microsoft entwickelte Mixed-Reality-Brille Holo Lens wurden den Nutzern Hologramme und multimediale Inhalte ins Blickfeld gerückt, ohne die tatsächliche Realität auszublenden. Auch akustische Elemente wie Sprache, Musik und Geräusche wurden wiedergegeben. Für den Träger sichtbar erschien so die virtuelle Figur Paula. Sie sprach, führte durch den Markt zu ausgewählten Produkten und stellte diese verbal sowie durch grafisch aufbereitete, virtuelle Zusatzinformationen vor.

Umkleidekabinen werden smart



Up to date sind auch Teile der Modebranche. Hier wird mit auf Radiofrequenz Identifikation (RFID) basierenden intelligenten Umkleidekabinen experimentiert. Über RFID-Sensorik und elektronische Displays wird der Kunde interaktiv über das gewählte Produkt sowie weitere Angebote informiert. Über ähnliche Lösungen kann auch angezeigt werden, welche weiteren Größen und Farben verfügbar sind, und es können passende Ergänzungen und Accessoires vorgeschlagen werden.

Egal welche Strategie die Händler wählen, die Anpassung an die schöne neue Shoppingwelt kostet Geld. So funktionieren viele digitale Helfer nur dann, wenn die Produktpalette zuvor digitalisiert wurde. Und persönlich auf höchstem Niveau beraten kann nur geschultes Fachpersonal. Der damit verbundene Kapitalbedarf stellt ein Problem insbesondere für die kleineren, inhabergeführten Geschäfte dar. Deren Finanzkraft ist begrenzt. Laut HDE werden sie den Großteil der Verschwindenden ausmachen. Nach Zahlen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform weisen 28,2 Prozent der Händler eine Eigenkapitalquote von weniger als zehn Prozent aus. Ein solch niedriges Niveau gilt als bedenklich, weil es kein ausreichendes Polster für unvorhergesehene Ereignisse bildet.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch den Artikel Virtueller Gegenschlag des Handels sowie den Gastbeitrag Wachstumsgrenzen werden sichtbar.