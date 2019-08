Anzeige

Konsum Der Streit um das Bierkistenpfand Der Bundesverband privater Brauereien will an der Preisschraube drehen. Ostbayerns Brauer sind von dem Vorstoß überrascht.

Von Mirjam Uhrich, Franziska Schütz, Benjamin Neumaier, Magdalena Hechtel, Martin Kellermeier, Nicole Selendt und Bettina Mehltretter

Mail an die Redaktion Eine leere Bierkiste bringt in der Regel 1,50 Euro Pfand. Da lohnt sich die Rückgabe fast nicht. Bei 6 Euro sähe das schon anders aus. Foto: Peter Kneffel

Regensburg.Der Bundesverband privater Brauereien fordert eine deutschlandweit einheitliche Pfanderhöhung für leere Bierkisten auf mindestens 5 Euro. Das sagte Roland Demleitner, Geschäftsführer des Verbands, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Derzeit liegt das Pfand für leere Bierkisten in der Regel bei 1,50 Euro. Wenn es bis Ende des Jahres keine bundesweite Einigung gebe, werde das deutsche Pfandsystem zersplittern, warnte Demleitner. „Das Pfand wurde bestimmt seit 40 Jahren nicht mehr erhöht.“ Hintergrund der Diskussion: Für das Geld lohne es sich für Viele nicht, die Kisten wieder an die Brauereien zurückzugeben, so der Verbandschef. Auch ein Brauer aus der Region ist in der Arbeitsgruppe dabei, die die Pfanderhöhung diskutiert.

