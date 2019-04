Anzeige

Agrar Der Traktor zählt die Düngerkörner Der Landwirt 4.0 fährt dank Hightech eine reiche Ernte ein. Die Bawa Oberpfalz präsentierte neue digitale Helfer.

Von Michael Scheiner

Mail an die Redaktion Die BayWa-Manager Heribert Schulte, Dieter Popp, Alfred Schmidts, Erich Zapf und Meinrad Wimmer (v, l.) vor dem Hightech-Traktor Foto: Scheiner

Obertraubling.Des einen Freud`, des andern Leid. Dieser universelle Spruch gilt manchmal auch im Geschäftsleben, sogar bei ein und demselben Unternehmen. Deutlich geworden ist das bei einer Pressekonferenz der Baywa Oberpfalz. Dabei stellten die Verantwortlichen von vier Baywa-Sparten ihre Jahresergebnisse für 2018 vor, jeweils mit Ausblick auf künftige Entwicklungen und das laufende Jahr.

Während in allen Bereichen der Umsatz gesteigert werden konnte, teils deutlich um über zehn Prozent zunahm, ging das Ergebnis im Bereich Agrar spürbar von 115 auf 105 Millionen Euro zurück. Damit liegt der Sektor zwar immer noch mit einer Nasenspitze vor den Bereichen Technik, Energie und Baustoffen, gerät aber anscheinend durch Auswirkungen des Klimawandels in Bedrängnis.

Wetter spielte nicht mit

Spartengeschäftsführer Meinrad Wimmer bezeichnete das Ergebnis dennoch als „zufriedenstellend“. Die Trockenheit im letzten Sommer habe dazu geführt, erläuterte er, „dass die Ernte- und Erfassungsmengen beim Getreide deutlich zurückgegangen sind.“ Zudem sei das Korn „infolge des Niedrigwassers auf den Flüssen zum Teil“ in den Lagerhallen liegengeblieben und „fließt jetzt erst ab“. Wetterbedingt seien auch „weniger Pflanzenschutzmittel und Dünger nachgefragt“ worden, beendete der Manager die eher durchwachsene Bilanz. Gut angelaufen sei allerdings das Jahr 2019. Bei einem durchschnittlichen Verlauf von Witterung und Vegetation werde der Umsatz steigen, stellte Wimmer in Aussicht, und verwies gleichzeitig auf Investitionen in Wernberg-Köblitz.

Gemeinsam stellten die Manager im Hof des Betriebsgeländes zudem einen Schlepper mit einem digital gesteuerten Düngestreuer vor. Über satellitengestützte Bestandsanalysen der Felder kann von dem digitalen Gespann praktisch grammgenau errechnet werden, wo auf einem Mais- oder Gerstenfeld welche Menge an Düngemittel ausgebracht werden muss, um einen optimalen Ertrag zu bekommen. „Mit dem N-Manager unserer Unternehmenstochter FarmFacts kann der Landwirt die Mengen der Düngeverordnung einhalten“, beschrieb Technik-Manager Heribert Schulte die SmartFarming-Entwicklung, „Ressourcen schonend arbeiten und zugleich Erträge auf optimalem Niveau erzielen.“

Steigende Nachfrage nach Bio

Auch auf den Bio-Sektor gingen die Manager ein. Hier steige die Nachfrage. Da auch immer mehr Betriebe nach ökologischen Gesichtspunkten arbeiteten, „bieten wir neben der Erfassung und Vermarktung von Bio-Produkten ein Spektrum, das von Saatgut über Düngemittel bis hin zu Futtermitteln reicht“, skizzierte Wimmer. Striegel und Hacken für eine mechanische Bearbeitung der Felder spielten eine immer größere Rolle.

Im Bereich Energie habe die „BayWa ihre Angebote“ erweitert, verwies Alfred Schmidts, zuständig für die Sparte mit dem noch geringsten Umsatz, auf die Nachfrage nach Holzpellets. Es werde auch „schlüsselfertige Wärme bereitgestellt, die sich zu fast 90 Prozent aus regenerativen Quellen speist.“ Dabei würden Heizanlagen auch für große Projekte von der Planung bis zur Brennstoffversorgung und dem Service von der BayWa übernommen.

