Auto Der X2: ein cooler Rebell aus Regensburg Der Neue saugt sich an die Straße, hat Speed und benimmt sich in jeder Lage souverän. Nicht auf alle Diesel ist BMW so stolz.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Landpartie im neuen X2: ein waschechter Regensburger mit überzeugenden Qualitäten. Foto: Philipp Froschhammer

Regensburg.„Das wird das neue Traumauto von BMW.“ Manfred Erlacher, Leiter des Werks Regensburg der BMW Group, ist am Donnerstag umflirrt von Goldglanz, als er das sagt. Er strahlt, hinter sich Schloss Höfling in kräftigem Salzburgerischen Gelb, neben sich eine Flotte des neuen X2, gehüllt in „Galvanic Gold Metallic“.

Die Szenerie dieser Landpartie mit dem neuen Star aus Regensburg charakterisiert ganz gut, wofür das Modell steht. Der kleine Bruder des X1 verbindet die flachen Proportionen eines Coupés mit dem athletischen Aufbau der X-Modelle. Er kommt einerseits als cooler Rebell daher, mit seiner rassig-bulligen Kontur und dem bissigem Frontkühler, mit viel Power und Speed; gleichzeitig signalisiert er souverän gezügelte Kraft und so benimmt er sich auch beim Fahren: spritzig-sportlich und dabei solide und satt.

Für junge, extrovertierte Käufer



Bei der Tour saugt sich der X2 geradezu an der Straße fest. Er nimmt mit der Achtstufen-Automatik geschmeidig die Hügel und lässt beim Tippen auf die Schaltwippe kurz die Muskeln seines Turbo spielen. Jede Menge Extras schenken dem Fahrer Support.

Der X2 ist ein waschechter Regensburger, vom ersten Produktionsschritt an, und eine Kampfansage an Konkurrenten wie den „kleinen“ Range Rover. Er spricht junge, extrovertierte Käufer an, bietet WLAN Hotspot oder Connected Drive Services. Der Slogan: „intelligent vernetzt, clever ankommen“.

Der Testwagen: Der BMW X2 xDrive 20d Antrieb: Der Allrad mit Achtstufen-Automatik und Vierzylinder-Turbo hat beachtliche 190 PS, beschleunigt von null auf 100 in 7,7 Sekunden und schluckt kombiniert 4,8 Liter auf 100 Kilometer. Der Diesel entspricht der Abgasnorm Euro 6d-TEMP (CO2-Emission: 126g pro Kilometer).

Preis: Der BMW X2 ist zum Einstiegspreis von 34 050 Euro zu haben, der X2 xDrive 20d kostet 43 800 Euro, das Testmodell rund 49 000 Euro.

Assistenz: Support für den Fahrer bieten Stauassistent, Driving Assistant Plus, Parkassistent mit Distance Control und Rückfahrkamera, aktive Temporegelung mit Stop- und Go-Funktion und intelligenter Notruf.

Komfort: Das Head-up-Display blendet auf der Windschutzscheibe Tempo und Verkehrszeichen ein. Klimaautomatik, elektrische Sportsitze, Lenkradheizung, automatische Heckklappe gehören zur Ausstattung.

Für das Publikum, das das jüngste Baby von BMW ab morgen kennenlernen wird, ist der X2 brandneu – im Werk Regensburg ist er schon lange präsent. „Wenn der Kunde zum ersten Mal auf ein neues Modell trifft, liegt der entscheidende Teil der Arbeit im Werk schon hinter der Mannschaft.“ Der Werkleiter erzählt Journalisten im Salon von Schloss Höfling, dem Ziel der gestrigen Landpartie, ein bisschen vom Vorlauf für den X2. Dreh- und Angelpunkt sei Premiumqualität von Anfang an. „Für den Kunden macht es keinen Unterschied, ob er einen der ersten X2 bekommt oder einen Wagen mit späterem Produktionsdatum.“ Für das Team sei es eine große Herausforderung, neue Modelle im laufenden Betrieb in die Produktion zu integrieren.

„Ausgerechnet jetzt, wo der Diesel absolut ausgereift ist, wird er in Frage gestellt.“ Manfred Erlacher



Die Diesel-Debatte verpestet ein bisschen die Luft im Salon. „Ich kämpfe für den Diesel“, bekennt Erlacher. Der X2 erfülle mit Partikelfilter und SCR-Kat schon heute die höchste Anforderung: den Euro 6d, der erst ab September 2019 gefordert wird. Erlacher: „Ausgerechnet jetzt, wo der Diesel absolut ausgereift ist, wird er in Frage gestellt. Dabei sind inzwischen alle Probleme der Technologie gelöst. Wer heute einen neuen Diesel kauft, bekommt die denkbar sauberste Lösung.“ Der Diesel sei entscheidend, um die CO2-Werte ab 202o zu erreichen. Hardware-Nachrüstungen seien nicht zielführend. „Die Technik zu entwickeln, würde etwa zwei Jahre dauern.“

Der Werkleiter verweist auf das Rücknahmeversprechen für Leasing-Autos. Falls während der Laufzeit Fahrverbote in Kraft treten, könnten Kunden einen vergleichbaren Anschlussvertrag zeichnen. Der Werkleiter geht auch auf falsche Software ein, die bei 750er und 550er BMW aufgespielt wurde. „Ganz klar, das war ein unverzeihlicher Fehler – aber es war keine Abgasmanipulation.“ BMW werde die Autos nach der Genehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt für ein Software-Update zurückrufen.

Der coole Rebell im Test: Sehen Sie hier das Video.

2017 war für BMW ein erfolgreiches Jahr mit hoher Auslastung. Mit gut 338 000 Fahrzeugen wurde der Rekord von 2016 nur knapp verpasst, für 2018 rechne man in Regensburg mit ähnlichen Zahlen. Der X1 ist nach wie vor der Bestseller unter den Modellen aus Regensburg; 2017 wurden knapp 173 000 Stück des SUV produziert. Die meisten blieben in Deutschland (21 Prozent), 18 Prozent gingen in die USA. Nach China wurden nur noch 3000 Stück geliefert, weil die chinesische Ausführung des X1 inzwischen vor Ort produziert wird. Zweitstärkster Regensburger war 2017 der BMW 1er, mit rund 71 000 Stück. Und 2018 lässt sich nach Erlachers Aussagen gut an. Im Januar und Februar wurden 55 000 Einheiten produziert. „Damit liegen wir gut im Plan.“

Der Streik vom Januar hat Einbußen gekostet, Erlacher: „Wir sind froh, dass der Streik so schnell beendet war.“ Die verlorenen Stückzahlen wolle man im Lauf des Jahres nachholen. Im vierten Quartal 2018 soll dann der siebenmillionste BMW „made in Regensburg“ vom Band laufen. Die Zahl stehe für „eine wunderbare Erfolgsgeschichte“ des Standorts. „Bei der Eröffnung 1986 hätte das keiner gedacht.“

2017 nahm das Werk Regensburg eine neue Montagehalle in Betrieb. Insgesamt 53 Millionen Euro flossen in die Westerweiterung. Und aktuell werden rund 100 Millionen Euro in die Lackiererei investiert. Der Umbau, der sich bis 2020 erstrecken wird, wird 2018 rund drei Wochen Produktionspause erfordern.

Der BMW X1 geht in die zweite Hälfte seines Lebenszyklus’, der 1er nähert sich dem Ende. Deshalb wird die Nachtschicht, von Anfang an als temporär angekündigt, noch bis September/Oktober 2018 verlängert – und dann auslaufen. Rund 1000 Leiharbeiter, so Erlacher, würden dann nicht mehr benötigt. Die Nachtschicht in der Montage, mit der Regensburg Vorreiter war, habe sich extrem gut als Instrument der Flexibilität bewährt.

Bei der Elektrifizierung liege BMW „ganz weit vorn“, sagt Erlacher. 2018 werde man wohl 140 000 Modelle mit Hybrid- oder vollelektronischem Antrieb verkaufen. Wann der erste elektrifizierte BMW in Regensburg vom Band läuft, ist offen. „Ich kann Ihnen aber versichern: Wir machen uns fit dafür.“ Alle Werke bereiten sich darauf vor, E-Autos in die Produktion zu integrieren. „Sehr vereinfacht gesagt, wollen wir in der Lage sein, auf demselben Band Modelle mit konventionellem und elektrifiziertem Antrieb zu produzieren.“

Zum Ende der Landpartie wird der X2 vor dem Schloss nochmal ausgiebig gefilmt und fotografiert. Zurück nach Regensburg geht’s ganz gemütlich, ohne Schaltwippe und Turbo – im Bus.

