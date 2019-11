Anzeige

Jetzt ist es raus. Nach mehreren Autozulieferern und dem jüngsten Sparprogramm von Daimler baut nun Audi Personal ab. Jede sechste Stelle fällt in Deutschland weg. Das sind deutliche Bremsspuren. Der Ingolstädter Autobauer kämpft mit einer zu geringen Auslastung der hiesigen Werke. Das treibt die Kosten. Im Vergleich zu BMW und Daimler mangelt es in der Audi-Produktion in Ingolstadt und Neckarsulm an Flexibilität. Zudem ist der Dieselskandal noch immer nicht ausgestanden. Gleichzeitig braucht Audi neues Geld, um in den Zukunftsbereich Elektromobilität zu investieren. Aber alle Premiumhersteller sind durch diesen Wandel unter Druck geraten. Als Nächstes wird wohl BMW nachsteuern. Die BMW-Führung hat vergangene Woche mit Arbeitnehmervertretern über weitere Sparpläne verhandelt. Noch diese Woche könnten sie präsentiert werden.