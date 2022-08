ÖPNV Deutsche Bahn: 26 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft Nur noch bis Mittwoch können Fahrgäste im Öffentlichen Personennahverkehr das 9-Euro-Ticket nutzen. Wie viele Menschen haben das Angebot genutzt?

Berlin.Die Deutsche Bahn hat kurz vor dem Ende des 9-Euro-Tickets eine positive Bilanz gezogen. Allein über die Kanäle des Konzerns seien rund 26 Millionen der Sonderfahrten verkauft worden, teilte die neue Regionalverkehrsvorständin, Evelyn Palla, am Sonntag mit. „Jeder fünfte 9-Euro-Ticket-Nutzer hat die öffentlichen Verkehrsmittel neu für sich entdeckt.“ Es seien mehr Fahrgäste im Regionalverkehr unterwegs gewesen als vor Corona.

Wie viele Tickets insgesamt bundesweit verkauft wurden, blieb zunächst offen. Aktuelle Zahlen will der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) an diesem Montag veröffentlichen. Anfang August hatte der Verband mitgeteilt, dass in den ersten beiden Gültigkeitsmonaten Juni und Juli insgesamt rund 38 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft worden seien. Hinzu kämen demnach die rund zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die nicht extra ein eigenes 9-Euro-Ticket kaufen mussten.