Banken Deutsche-Bank-Chef: Weichen für größere Banken stellen Europa braucht im scharfen internationalen Wettbewerb nach Ansicht von Christian Sewing größere Banken. Auch die Politik hat seiner Meinung nach noch Hausaufgaben zu machen.

Mail an die Redaktion Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, spricht auf der Bankenkonferenz „Frankfurt Euro Finance Summit 2021“ im Frankfurter Hilton Hotel. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt.Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wirbt für einen europäischen Bankenriesen - sein eigenes Haus will der Manager aber vor einer möglichen Fusion erst fitter machen. „Wir müssen endlich die Größenvorteile Europas nutzen“, mahnte Sewing bei der „Handelsblatt“-Bankentagung.

Auch Commerzbank-Chef Manfred Knof forderte von der Politik mehr Einsatz für einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa. Knof, der die Commerzbank seit Jahresbeginn führt, bekräftigte zugleich: „Wir haben eine Strategie, mit der wir es schaffen werden, die Voraussetzungen für die Eigenständigkeit der Commerzbank sicherzustellen.“

Sewing betonte, der Deutsche-Bank-Vorstand scharre „nicht mit den Hufen“ und schaue sich auch nicht nach möglichen Partnern um. „Zur Zeit gibt es für uns nur eins, und das ist die Vollendung unserer Strategie.“ Sewing hat Deutschlands größtem Geldhaus einen grundlegenden Umbau verordnet - inklusive des Abbaus Tausender Stellen.

„Die beste Vorbereitung für einen nächsten Schritt ist, selbst fit zu sein“, sagte Sewing. Wenn der Konzernumbau abgeschlossen sei, werde die Deutsche Bank so weit sein, „dass wir auf Augenhöhe dann vielleicht mal über andere Dinge nachdenken können“.

Für grenzüberschreitende Zusammenschlüsse brauche es aber auch einen entsprechenden Rahmen in Europa. „Es war und bleibt richtig, Großbanken besonders sorgfältig zu regulieren. In Europa haben wir jedoch gleichzeitig viel dafür getan, Banken gar nicht mehr groß werden zu lassen. Das aber ist ein fragwürdiger Kurs - nimmt doch die Bedeutung von Größe in der Finanzwelt exponentiell zu“, sagte Sewing, der seit Juli auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist.

Sewing: Europa braucht „großen Sprung“

Um im scharfen Wettbewerb mit der Konkurrenz aus den USA und China wieder aufzuholen, müsse Europa Fortschritte bei der Vereinheitlichung der Kapitalmärkte machen. „Wir können uns da keinen evolutionären Weg mehr leisten, hier braucht es jetzt einen großen Sprung. Das wird auch die überfällige Konsolidierung über Landesgrenzen hinweg beschleunigen“, sagte Sewing.

Bei der Kapitalmarktunion geht es im Kern darum, bürokratische Hürden zwischen den einzelnen EU-Staaten abzubauen, um Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, sich Geld zu beschaffen. Verbraucher sollen zudem mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Geldanlagen bekommen. Kredite und Finanzierungen werden in Europa - im Gegensatz zu den USA - hauptsächlich von Banken vergeben. Pläne der EU-Kommission für eine Kapitalmarktunion liegen seit September 2015 auf dem Tisch, doch die Umsetzung stockt.

Ins Stocken geraten sind auch die Bemühungen von Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis, ein Zentralinstitut für die Sparkassen-Finanzgruppe zu formen. Unter anderem der Ostdeutsche Sparkassenverband hatte sich kürzlich erneut gegen einen Zusammenschluss von Dekabank und Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) als Kern eines solchen Zentralinstituts ausgesprochen.

„Erfolgreiche Gespräche kann man ja nur führen, wenn es dafür den notwendigen Willen aller Eigner gibt, die zustimmen müssen“, sagte Schleweis dem „Handelsblatt“ (Mittwoch). „Mit einem möglichen Zusammenschluss von Deka und Helaba beschäftigen wir uns dann, wenn die Anteilseigner das wollen“, sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). „Ich verschwende keine Managementkapazitäten auf etwas, was notwendige Teile der Eigner ausdrücklich nicht wollen.“

Bei der „Handelsblatt“-Bankentagung äußerte sich Schleweis gleichwohl zuversichtlich: „Das Ganze ist ein Prozess und der Prozess wird zu einem guten Ende kommen. Das Zentralinstitut wird kommen - dann, wenn die Zeit dafür da ist.“

