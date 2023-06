Konjunktur Deutsche Firmen in China ohne erhofften Stimmungsumschwung Nach dem Ende der Null-Covid-Politik in China hat sich die Stimmung nicht wie erhofft verbessert, wie eine Umfrage der Deutschen Handelskammer in China (AHK) ergab. Was die Unternehmen erwarten.

Peking.Deutsche Unternehmen in China blicken pessimistisch in die Zukunft und warten weiter auf einen Stimmungsumschwung. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik hat sich die Stimmung nicht wie erhofft verbessert, wie eine Umfrage der Deutschen Handelskammer in China (AHK) ergab, deren Ergebnisse am Donnerstag in Peking vorgestellt wurde. Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet dieses Jahr eine „unveränderte oder schlechtere“ Branchenentwicklung. Bei Investitionen zeigt sich Zurückhaltung.

„Die schleppende Entwicklung des Marktes sowie die anhaltenden geopolitischen Spannungen haben Hoffnungen auf eine schnelle Verbesserung des Geschäftsumfelds relativiert“, sagte Jens Hildebrandt, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Handelskammer in Peking. „Unternehmen vor Ort lokalisieren und diversifizieren weiterhin, um den veränderten geopolitischen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen und ihr Risiko zu minimieren.“