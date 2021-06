Anzeige

Energie Deutschland ist beim Strompreis Spitze Als Hauptpreistreiber gelten Abgaben und Steuern. Die Forderungen nach Entlastungen für Bürger werden lauter.

Von Frank-Thomas Wenzel

Merken

Mail an die Redaktion Haushaltsstrom ist in Deutschland durchschnittlich rund 160 Prozent teurer als im Rest der Welt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin.Ein weiterer Europameister-Titel für Deutschland. Der aber die Verbraucher nicht gerade erfreuen dürfte. Nirgendwo sonst in Europa ist die elektrische Energie so teuer wie hierzulande. Das liegt vor allem an hohen Steuern, Abgaben und Umlagen, die mit der Stromrechnung einkassiert werden. Verbraucherschützer, die Energiebranche und Politiker fordern, die privaten Haushalte deutlich zu entlasten – um den Klimaschutz zu fördern.

Nach Daten des Statistischen Bundesamtes, die von der Linksfraktion im Bundestag abgefragt wurden, musste ein kleiner Haushalt, der 1200 Kilowattstunden (KWh) Strom verbraucht, im vorigen Jahr im Schnitt 34,3 Cent pro KWh zahlen. Das ist der absolute Spitzenwert für Europa. 2019 waren es noch knapp 33,5 Cent gewesen. Auch für Familien (3500 KWh pro Jahr) ist es teurer geworden. Rund 30,4 Cent kamen zusammen, insgesamt also knapp 1100 Euro.

Aufwärtstendenz setzt sich fort

Das ist kaum weniger als im Rekordjahr 2017. Mehr noch: Nach Berechnungen des Verbraucherportals Verivox liegt Deutschland auch im weltweiten Vergleich vorne: Elektrische Energie ist durchschnittlich rund 160 Prozent teurer als im Rest der Welt. Wird die unterschiedliche Kaufkraft mit berücksichtigt, liegt der hiesige Preis immerhin noch auf Platz 16 unter 135 untersuchten Ländern. Damit ist der deutsche Haushaltsstrom zugleich auch der teuerste unter den G-20-Staaten. Vieles spricht dafür, dass sich die Aufwärtstendenz fortsetzt.

So geht der Energiedachverband BDEW für dieses Jahr von – wenn auch nur geringfügigen – Preissteigerungen aus. Und der Verivox-Energieexperte Thorsten Storck betont: „Die Strompreise haben auch im ersten Halbjahr 2021 ihr hohes Niveau weiter gehalten.“ Zudem deuteten höhere Notierungen im Großhandel auf einen Aufwärtstrend hin. Dies schlage bereits bei Discount-Offerten durch, die seit Jahresbeginn um rund sechs Prozent angestiegen seien. Hintergrund des Auftriebs: Die Preise für CO2-Zertifikate, die Kohle- und Gaskraftwerke erwerben müssen, sind seit Jahresbeginn deutlich gestiegen – was eng mit der wirtschaftlichen Erholung in Europa verknüpft ist. Dieser Mechanismus macht sich bei den Preisen bemerkbar, da hierzulande immer noch um die 40 Prozent des Stroms mittels fossiler Energiequellen erzeugt wird.

Wichtiger Faktor die Förderung der Erneuerbaren Energien

Das Fatale an dieser Entwicklung: Der Klimaschutz baut auf eine weitgehende Elektrifizierung vor allem von Verkehr und Wärmeerzeugung. Was tun? Die Forderungen sind einhellig und zielen allesamt auf den hohen Anteil der Abgaben, Steuern und Umlagen, die zusammengerechnet laut BDEW derzeit mehr als die Hälfte der Stromrechnung ausmachen. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Förderung der Erneuerbaren, die die privaten Haushalte aktuell mit 6,5 Cent pro KWh über die EEG-Umlage finanzieren.

Altmaier im Fokus Bürokratie: Für Oliver Krischer, Fraktionsvize der Bundestags-Grünen, sind die Spitzenpreise „das Ergebnis einer unsäglichen Politik von Union und SPD, die in den letzten 15 Jahren alle notwendigen Reformen des Strommarktes verhindert haben.“ Vorschläge für mehr Effizienz und Kostensenkung lägen seit Jahren auf dem Tisch, aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier sitze alles aus und schaffe stattdessen immer neue Bürokratie.



Finanzierung: Krischer betont, dass die Energiewende ungerecht finanziert sei: „Die privaten Verbraucher müssen tief in die Tasche greifen, gleichzeitig zahlen viele große Industriefirmen europaweit mit die niedrigsten Preise.“

Hinzu kommt die heftig umstrittene Stromsteuer (2,05 Cent), die einst eingeführt wurde, um Verbraucher zum Stromsparen zu ermuntern, was von vielen Experten mittlerweile als überholt und kontraproduktiv angesehen wird. Größter Einzelposten insgesamt ist übrigens das Netzentgelt (7,8 Cent im Schnitt) – quasi eine Gebühr der Netzbetreiber für die Nutzung von deren Infrastruktur. Nur knapp ein Viertel des Preises wird vom Geschehen an den Strommärkten beeinflusst.