Gäste Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs Deutschland zieht immer mehr Urlauber an. Die Zahl der Gäste-Übernachtungen stieg auf 56,2 Millionen.

Mail an die Redaktion Blick auf den Ostseestrand in Warnemünde: Urlaub in Deutschland liegt bei Bundesbürgern und internationalen Gästen im Trend. Foto: Bernd Wüstneck

Wiesbaden.Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland hat im Juli gemessen am Vorjahresmonat um fünf Prozent auf 56,2 Millionen zugenommen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Während bei den Übernachtungen ausländischer Gäste ein Zuwachs von vier Prozent stand, lag das Plus bei den heimischen Reisenden noch höher, nämlich bei sechs Prozent. Urlaub in Deutschland liegt bei den Bundesbürgern schon länger im Trend.

Dank des warmen Sommers und der guten Konjunktur erwartet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) 2018 das neunte Rekordjahr bei den Übernachtungszahlen. Erfasst von den Angaben des Statistischen Bundesamts werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten.

