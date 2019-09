Anzeige

Wirtschaft Dialog über Digitalisierung in der IHK In der IHK Regensburg diskutierten unter anderem CSU-Landtagsabgeordneter Franz Rieger und Digitalministerin Judith Gerlach.

Von Jonas Schriefer

Franz Rieger (Mitte) diskutierte mit Judith Gerlach und Christian Götz über Bayerns Digitalisierung. Foto: Schriefer

Regensburg.Am vergangenen Freitag lud der CSU-Landtagsabgeordnete Dr. Franz Rieger zum Dialog in die IHK Regensburg ein. Zum Thema „Digitale Zukunft - Chancen und Herausforderungen“ sprach anfangs Rieger und anschließend die Digitalministerin Judith Gerlach.

Beide stellten Pläne und Ziele für Regensburg und Bayern vor. In ihrer Rede gab Gerlach außerdem Einblicke in die Arbeit ihres erst 2018 geschaffenen Ministeriums. Gründungsziel sei es gewesen, „eine Stelle zu schaffen, in der alle Ideen zusammenlaufen“, erklärte sie.

Im Anschluss folgte die Podiumsdiskussion mit Dr. Christian Götz. Der promovierte Volkswirt und IHK-Abteilungsleiter für „Digitalisierung und Kommunikation“ brachte wirtschaftliche Expertise in die Runde. Eine hitzige Diskussion fand auf dem Podium jedoch nicht statt, was nicht zuletzt am Fehlen von politischer Konkurrenz lag. Erst bei den anschließenden Publikumsfragen mussten die Politiker Rede und Antwort stehen.

Große Ziele auch für Regensburg

ür den Landtagsabgeordneten Franz Rieger ist der „beschleunigte Ausbau von digitaler Infrastruktur“ ein wichtiges Anliegen. Auch mit der Universität Regensburg soll verstärkt im Bereich der digitalen Bildung zusammengearbeitet werden. „Der digitale Wandel macht aber längst nicht Halt bei Forschung und Entwicklung“, betonte Rieger. Von einer „Digitalisierung der Bürokratie“ sollen in Zukunft Verwaltung und Bürger profitieren.

Obwohl Bayern mit seinem Staatsministerium für Digitales in Deutschland Vorreiter ist, sollten derartige Ziele im Jahre 2019 längst Realität sein. Das weiß auch die zuständige Ministerin Gerlach und bemerkt treffend: „Schnell sind wir nicht, wir sind nur die Ersten“.

„Denkfabrik für Digitalisierung“

So wird das neue Ministerium auf seiner dazugehörigen Website beschrieben, welches sich um die „Grundsatzangelegenheiten, Strategie und Koordinierung“ der Digitalisierung Bayerns kümmert. Unter diese Begriffe fällt eine Vielzahl von Aufgaben und „es ist eine große Herausforderung, all dem gerecht zu werden“, erklärt Judith Gerlach.

Eines ihrer zentralen Anliegen ist Cyber Security. Die Ministerin setzt sich für eine stärkere Sensibilisierung dieses Themas ein, fordert aber auch ein höheres Strafmaß für Hacker. „Wir haben viel zu analoge Gesetze, die der digitalen Welt in der wir leben nicht mehr angepasst sind“, kritisiert Gerlach. Außerdem wird mit einer Telefon-Hotline nun Menschen geholfen, die auf Phishing-Mails oder andere Tricks im Internet hereingefallen sind.

Schädliche Strahlung?

Bei der abschließenden Podiumsdiskussion mit Fragerunde gaben die Redner Antworten auf die Anliegen und Ängste der Publikumsgäste. Die Befürchtung eines Skeptikers, „mit 5G könnte man die Menschen verheizen wie ein Hähnchen im Grill“, konnte noch recht einfach relativiert werden. Denn die Strahlung der Masten wird vorher überprüft und „auf ein gesundheitsverträgliches Maß reduziert“, so Gerlach.

Komplizierter wurde es dagegen, als die Frage nach Regulierungmöglichkeiten für große Internetplattformen aufkam, die eine Konkurrenz für kleinere Unternehmen darstellen. Für Gerlach ein schwieriges Thema, da man ihrer Einschätzung nach „gewisse Bereiche nicht regulieren kann“. Christian Götz hält eine Regulation ohnehin nicht unbedingt für den richtigen Ansatz. „Die Frage ist eher, wie gehen wir mit diesen Monopolen um“, gibt der Volkswirt zu bedenken.

Neues Ministerium Das Staatsministerium für Digitales soll dabei helfen, Bayern als Wirtschaftsstandort für die IT-Branche zu etablieren. Auf der Website wird erklärt, man strebe danach „den weltweiten digitalen Entwicklungen nicht nur zu folgen, sondern sie souverän mitzugestalten.“ Vor allem im Bereich der KI-Entwicklung soll Bayern vorne mit dabei sein.

Um diesen Schritt zu bewältigen, steht Bayern vor einigen Herausforderungen. „Das wird uns nur mit einer guten Infrastruktur gelingen“, erklärt die Ministerin. Besonders digitale Infrastruktur in Form von Masten und flächendeckendem 5G Internet wird dafür benötigt. Auch die Bildung über die neuen Entwicklungen fällt unter den Aufgabenbereich des Ministeriums: „Wir müssen Ängste ernst nehmen und Aufklären“, mahnt Judith Gerlach.

Nicht alle Fragen konnten an diesem Abend endgültig beantwortet werden. In dem jungen Themenbereich der Digitalisierung gibt es noch viele Unklarheiten. Klar ist für Gerlach aber: „Die schönsten Dinge des Lebens sind analog“.