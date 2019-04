Anzeige

Konjunktur Die Industrie bleibt der Standortmotor Fachkräftemangel macht der bayerischen Wirtschaft zu schaffen. Verbandschef Brossardt warnt auch vor hohen Energiepreisen.

Von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Fordert in der Energiepolitik ein klares Bekenntnis zu Versorgungssicherheit und Preisstabilität: vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt Foto: Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Herr Brossardt, wie ist es um die bayerische Wirtschaft bestellt?

Es gibt zurzeit eine reale Abkühlung. Im Jahr 2018 hatten wir nur noch ein Wachstum von 1,4 Prozent. Zum ersten Mal seit der Wirtschaftskrise sind unsere Exportzahlen nicht gestiegen. Der Export ist ja unser Zugpferd, das Bayern schneller gemacht hat als den Rest Deutschlands. Es gibt keinen Zweifel mehr, dass der Aufschwung an diesem Punkt zu Ende gegangen ist. Das wird noch ein Stück weit überdeckt. In ein paar Branchen haben wir sogar eine Überhitzung. Das umfasst alles, was mit Bau und Infrastruktur zusammenhängt.

Wo lauern aktuell die größten Gefahren für die Wirtschaft im Freistaat?

Wir haben hier einen Mehrklang. Zunächst trifft der zum Teil politisch getriebene Strukturwandel in der Automobilindustrie Bayern besonders, auch mit weitreichenden Auswirkungen auf den Maschinenbau. Die von der EU beschlossene Reduzierung der CO2-Emissionen wird die Produktion rund um den Antriebsstrang grundlegend verändern. Die Digitalisierung betrifft hingegen alle Branchen. Das geht mit Investitionsnotwendigkeiten einher und wird sich auf die Beschäftigung auswirken. Nicht abrupt, aber schleichend. Das dritte Thema ist der Fachkräftemangel.

Auf der einen Seite werden auch in der Oberpfalz Arbeitsplätze abgebaut, auf der anderen Seite fehlen Fachkräfte. Wie passt das zusammen?

Wir gehen davon aus, dass in Bayern bis 2025 rund 350.000 Fachkräfte fehlen werden. In dieser Entwicklung stecken zwei Elemente. Durch die Digitalisierung erfahren wir zwar einen gewissen Rückgang bei der Nachfrage nach Arbeit. Aber der Bedarf nach Arbeitskräften ist größer als das Angebot. Denn die demografische Entwicklung können wir leider nicht aufhalten. Wir müssen alle Potenziale auf dem heimischen Arbeitsmarkt heben und dann auch auf gezielte Zuwanderung setzen. Wir haben bei den Fachkräften in den letzten Jahren viel von der Zuwanderung, insbesondere aus Rumänien und Bulgarien, gelebt.

Reicht das Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz ?

Der Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist aus unserer Sicht zu begrüßen und sehr liberal. Ob es dann in der Realität wirklich klappt, ist aber keine Frage der Gesetzgebung, sondern eine Frage der Umsetzung. Es ist auch unsere Aufgabe, die Chancen des Gesetzes gut an die Unternehmen zu vermitteln.

Neben dem Fachkräftemangel ist die Energiepolitik zurzeit in der Diskussion. Welche Erwartungen hat hier Bayerns Wirtschaft?

Zuallererst steht hier die Bekenntnisfrage zur Versorgungssicherheit. Die ist aus unserer Sicht nicht diskutabel. Das wird ohne große Stromtrassen nicht gehen. Wir wollen so viel Netzausbau wie nötig und so viel dezentrale Produktion wie nötig. Dahinter steckt die Frage, mit welchen Energieträgern wir in Bayern noch was rausholen können. Die Gaskraftwerke werden wir zur Systemsicherheit auf jeden Fall brauchen. Und wir wollen ein Bekenntnis dazu, dass die Strompreise nicht weiter steigen. Die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit stehen in einem engen Verhältnis zueinander. Die Preissensitivität ist zwischenzeitlich sehr hoch geworden, sodass bei energieintensiven Branchen selbst eine Preissteigerung um einen Cent zu Abwanderungen führen kann.

Welche Infrastrukturmaßnahmen braucht Bayern? Bei welchen Projekten machen Ihnen die Mitgliedsunternehmen Druck?

Wir haben fast überall Nachholbedarf: im Straßenbau bei der Instandhaltung und bei der Schaffung neuer Querverbindungen. Bei der Schiene haben wir viele alte Projekte, bei denen jahrelang trotz Finanzierung die Bereitschaft zum Anpacken nicht da war. Wir haben etwas aufgeholt bei den digitalen Netzen. Das geht voran, aber wir sind noch nicht da, wo wir sein müssten.

Wahlen: Klares Bekenntnis zu Europa Aufruf: Eine Wahlempfehlung für bestimmte Parteien gibt die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) nicht ab, aber eine klare Richtung hat der Verband: „Wir wollen, dass die Leute pro Europa wählen“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Bedeutung: Die EU-Mitgliedsländer sind zusammen genommen der wichtigste Handelspartner Bayerns. Über 56 Prozent der bayerischen Exporte gingen 2018 in die Europäische Union. Gleichzeitig kamen 62 Prozent aller Importe nach Bayerns aus der EU.

Die Oberpfalz ist die Region Bayerns mit der höchsten Industriedichte. Welche Zukunft hat der Standort? Braucht es den Strukturwandel zur Dienstleistung?

Nein. Jeder, der gedacht hat, dass er in Europa durch Dienstleistung seinen Standort sichern kann, hat heute schlechte Zahlen. Wer seine Zukunft nur auf Dienstleistung aufsetzt, liegt aus meiner Sicht falsch. Die Oberpfalz hat durch die Industrie gewonnen. Es geht jetzt darum, Umstrukturierungsprozesse gemeinsam anzugehen. Auch künftig werden wir hier Güter fertigen, wenn wir schnell genug sind. Worin sich Bayern auszeichnet, ist der industrielle Dienstleistungsverbund, angedockt an Produktion und Forschung. Den müssen wir ausbauen. Der Strukturwandel ist ein permanenter Prozess, der jetzt nochmals eine Beschleunigung durch die Digitalisierung und die Lage auf den Weltmärkten erfährt.

