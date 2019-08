Anzeige

Konjunktur Die Industrie im Abschwung Auf die Oberpfälzer Metall- und Elektrobranche kommen harte Zeiten zu. Verbandschef Ebenhöch erwartet weitere Eintrübung.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Roboter in der Autoindustrie: Die Oberpfälzer Metall- und Elektrobranche kämpft mit sinkender Nachfrage. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Die Oberpfälzer Metall- und Elektro-Industrie ist mit fast 99 000 Beschäftigten eine bedeutende Branche. In den letzten Wochen häufen sich die schlechten Nachrichten. Zuletzt meldete die Continental AG sinkende Umsätze und kündigte Einsparungen an.

„Ich gebe für die Oberpfalz eine trübe Prognose ab, aber keine aussichtslose.“ Thomas Ebenhöch



Der Regensburger Conti-Chef Thomas Ebenhöch ist auch Vorsitzender der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber (bayme vbm), Region Oberpfalz. In dieser Funktion hat er am Mittwoch die neue Konjunkturumfrage unter den Mitgliedsunternehmen vorgestellt. „Ich gebe für die Oberpfalz eine trübe Prognose ab, aber keine aussichtslose“, sagt er am Rande der Veranstaltung in der Regensburger bayme vbe-Geschäftsstelle zur Mittelbayerischen. Die konjunkturelle Lage der Metall- und Elektroindustrie habe sich spürbar abgekühlt. Ebenhöch erwartet eine weitere Eintrübung des Geschäfts und eine Konjunkturkrise, die zwei bis drei Jahre dauern könne. Für die Industrie beginne eine einschneidende Umstrukturierung.

Nur ein Drittel ist mit Geschäft zufrieden

Thomas Ebenhöch sagt beim Pressegespräch: „Die Produktions- und Investitionspläne im Inland sind negativ, der Beschäftigungsanstieg geht zu Ende.“ Das Inlandsgeschäft bewerten laut der Umfrage nur noch 35 Prozent der Mitgliedsbetriebe als gut, vor einem halben Jahr waren es 63 Prozent. Mit dem Auslandsgeschäft sind 31 Prozent zufrieden (61 Prozent).

Zum Glück hätten die Oberpfälzer Unternehmen schon im Vorfeld die richtigen Entscheidungen getroffen, stellt Ebenhöch fest. Damit meint er die Einführung von Arbeitszeitkonten, flexible Arbeitszeit, mehr Teilzeit oder die Entlassung von Zeitarbeitern. „Das federt vieles ab.“

Nur wenige schaffen noch Jobs

Der Abschwung betrifft in erster Linie die Metall- und Elektrobranche. Bayernweit ist dort die Produktion schon im Sommer 2018 deutlich gefallen und stagniert seitdem auf diesem niedrigen Niveau. In den ersten fünf Monaten 2019 lag der Output um 5,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. „Wenn man bayernweit vergleicht, zeigt die Oberpfalz die positivste Tendenz“, sagt Verbandschef Ebenhöch aber. Die Metall- und Elektrounternehmen der Region bewerten die Geschäftslage im ersten Halbjahr 2019 mehrheitlich positiv, doch nicht mehr so gut wie in der zweiten Jahreshälfte 2018.

Die IT-Sparte floriert

Ebenhöch trennt klar zwischen den Bereichen Fertigung und Innovation. Während im produzierenden Gewerbe die Zahl der Jobs zurückgeht, wachse sie etwa bei den IT-Firmen. Softwareentwickler und Data-Analysten sind dort gefragt.

Viele wollen Produktion drosseln

Extrem skeptisch blicken die Oberpfälzer Metall- und Elektrounternehmen in die Zukunft. Ihre Erwartungen haben sich drastisch verschlechtert. Ein Viertel geht von einer Produktionsdrosselung aus, 23 Prozent wollen die Investitionen kürzen.

Thomas Ebenhöch unterstreicht jedoch, dass die Oberpfalz die einzige Region ist, in der kein Unternehmen mit Verlusten rechnet. „Nur elf Prozent müssen mit einer Rendite von weniger als zwei Prozent auskommen.“ Jobs wollen im zweiten Halbjahr 2019 nur sieben Prozent der Betriebe schaffen.

Zahl der Kurzarbeiter steigt



In der letzten Krise vor rund einem Jahrzehnt gelang es vielen Unternehmen, mit Kurzarbeit die Belegschaft zu halten. Auch derzeit erkundigen sich wieder Betriebe nach den Rahmenbedingungen der Kurzarbeit. Bei der Agentur für Arbeit in Regensburg fragten im ersten Halbjahr 2018 sechs Unternehmen nach, in den ersten Monaten 2019 haben sich bereits 19 Betriebe beraten lassen.

„Dass sich das verdreifacht hat, ist ein Indikator für die konjunkturelle Lage“, sagt Pressesprecher Robert Brüderlein. Zur Agentur Regensburg zählen die Domstadt, der Landkreis sowie die Kreise Kelheim und Neumarkt. Bayernweit haben im April 8012 Mitarbeiter in 306 Betrieben Kurzarbeitergeld bezogen. Zum Vergleich: Im Februar waren es 267 Firmen mit rund 4700 Leuten.

Schwierige Tarifverhandlungen stehen an.

Die Schere zwischen den Standorten im In- und Ausland öffnet sich laut bayme vbm-Befragung wieder. Deshalb fordert Thomas Ebenhöch Entgelttarifverträge, „die mit der wirtschaftlichen Lage floaten“, also flexibel angepasst werden können. Er sieht einer harten Tarifverhandlung entgegen.

Vom Gesetzgeber erwarten die Metall- und Elektro-Arbeitgeber beispielsweise ein klares Bekenntnis zur Technologieoffenheit bei den Autoantrieben, den weiteren Ausbau der digitalen Netze und die vollkommene Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Abhängig von der Weltwirtschaft

Die Misere in der Branche hängt eng mit dem weltwirtschaftlichen Geschehen zusammen: sinkende Autoproduktion, Dieselaffäre, Ringen um Mobilitätskonzepte, CO2-Debatte und Zollstreit zählen dazu.

