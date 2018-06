Technologie Die schlaue Stadt von Morgen Fahren, einkaufen, Parkplatz suchen: Technik nimmt uns künftig vieles ab. Das kann sie aber nur, wenn die Politik vorlegt.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Die schlaue Stadt von Morgen: Bei der Infineon AG in Regensburg wurden am Montag Chancen und Knackpunkte ausgeleuchtet. Foto: Infineon Technologies

Regensburg. Ein Tag im Jahr 2030: Sie stehen auf, der Kaffee ist schon gekocht, der Rasen selbstverständlich gemäht. Auf der Fahrt zum Job lesen Sie auf der Rückbank erste Memos; Ihr E-Auto Level 5 steuert Sie vollautomatisch durch den längst optimierten Stadtverkehr. Abends auf dem Heimweg probieren Sie ein Shirt, das Umgebung und Körpertemperatur misst und sich anwärmt, wenn Ihnen kalt ist. Der Spiegel verrät Ihnen, dass es das Modell in dieser Boutique noch in drei anderen Farben gibt.

Ums Abendessen müssen Sie sich nicht kümmern: Ihre HoloLens sagt Ihnen, ob Brokkoli im Kühlschrank ist, und meldet den Fisch, den Sie noch brauchen, auf einer virtuellen Einkaufsliste dem Supermarkt, der die Ware selbstständig anliefert – per Drohne. Die Steuererklärung erledigen digitale Assistenten. So haben Sie mehr Zeit für den Urlaub, den Sie im Hyperloop antreten, in einer Art gigantischer Rohrpost. Der 570-Kilometer-Trip von San Francisco nach Los Angeles dauert dann nur 35 Minuten.

Tolle Sache oder Spinnerei?

Die Technik wird uns künftig viele Tätigkeiten abnehmen und uns Zeit schenken für Dinge, die uns wichtig sind. Aber ist Smart City wirklich „amazing“, wie Infineon Regensburg am Montag im Titel der Veranstaltung im Rahmen der „Innovation Week 2018“ behauptet – oder ist die schlaue Stadt von Morgen nur smarter Nonsense? Moderiert von Gerald Schneider (Mediengruppe Straubinger Tagblatt) diskutieren Andreas Urschitz, bei der Infineon AG Präsident der Division Power, Management und Multimarket, Klaus-Peter Potthast, Leiter der Abteilung Digitalisierung im Bayerischen Wirtschaftsministerium, und Isabella Hastreiter, Coach für Design Thinking an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg.

Das Fazit vorweg: Die Aussichten auf Smart City sind schön, auch wenn, wie Hastreiter betonte, der Begriff von verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich definiert werde. „Aber an den Punkten Energiesparen und Mobilität: Da würden viele Menschen smarte Technologie nutzen.“ Zahlreiche Innovationen, die heute noch fern klingen, sind bald realisierbar – aber die Infrastruktur hinkt hinterher, beim Breitband-Ausbau etwa. Potthast räumt ein: „Ja, da muss mehr getan werden!“ Er verweist aber auch auf einen weit geringeren Bedarf, von dem man zunächst ausgehen musste. Und er plädiert für Datensparsamkeit. Nicht alle Daten müssten gesammelt und gespeichert werden.

„Infineon forscht bereits am Nachbau der fünf Sinne.“ Dr.-Ing. Andreas Urschitz, Infineon AG



Die schlaue Stadt braucht Energiespar-Chips, die ihren Energiehunger stillen, Hochfrequenz-Chips, die Sprache in Datensignale umwandeln, und Sensoren, die die digitale mit der realen Welt verbinden. Ein Schlüssel ist die Kommunikation von Mensch und Maschine. Urschitz holt weit aus: Menschen verständigten sich zuerst über Gesten, seit 500 000 Jahren nutzen sie Sprache, erst seit 5000 Jahren die Schrift. Aber bis heute vermitteln sie dabei den Großteil ihrer Informationen über Gesten. Die Technik ging den umgekehrten Weg: Der erste PC 1981 funktionierte über Schriftzeichen und Tastatur, erst seit 2000 kommunizieren Mensch und Maschine über gesprochene Worte.

Unsere Geräte funktionieren häufig kompliziert. „Ich fühle mich selbst teilweise überfordert“, gesteht Urschitz. Sprachbedienung spielt deshalb eine wichtige Rolle, sie macht aber relativ viele Fehler. Der Trend zeigt auf virtuelle Assistenten, die inzwischen Sprach- und Gesten-Erkennung kombinieren. Der Radar-Chip, von Infineon entwickelt, kann das Umfeld checken und Bewegungen lesen. In Smartspeaker verbaut, werden Anweisungen von Menschen nicht nur gehört, sondern im Kontext verstanden – ein gewaltiger Unterschied, wie Urschitz am Montag bei einem kleinen Praxistest zeigt. Das nächste Ziel: Nicht nur das Sprechen und Gestikulieren, auch das Riechen, Hören und Fühlen sollen intelligente Sensoriksysteme lernen. Urschitz: „Infineon forscht bereits am Nachbau der fünf Sinne.“

Intelligente Straßenlampen

Im Infineon-Casino machen am Montag Modellstationen deutlich, wie die Smart City funktionieren wird. Eine intelligente Laterne wird viel bestaunt. Sie spart Energie dank LED, besitzt eine Ladestation für E-Autos, hilft bei der Parkplatz-Suche, weil sie über Radar freie Flächen in die Cloud meldet, und stellt sich auf Umweltbedingungen ein: Nähern sich Auto oder Fußgänger bei Regen, schaltet sie das Licht einen Tick heller. Zwei Tische weiter demonstriert Mahmoud Ismail von Infineon ein Puppenhaus aus Pappe: Modell für das smarte Haus von Morgen, das Menschen erkennt, ihre Bedürfnisse vorhersieht und mit speziellen Sicherheitssystemen ausgestattet ist.

„Smart City: reine Spinnerei oder eine tolle Sache?“: Bei der Abstimmung per Handy während der Veranstaltung zeigte sich die große Mehrheit den neuen Möglichkeiten sehr zugeneigt. Am Ende gibt es als Gastgeschenk an die Referenten Regensburger Bier – nicht per E-Mail-Anhang übrigens.

