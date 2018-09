Unternehmen Die Welt hängt an Drähten Computer, Maschinen und Autos brauchen immer mehr Strom. Andreas Insingers Unternehmen liefern die Adern dafür.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Kupfer, wohin das Auge blickt – die Insinger-Firmen verarbeiten das zähe und weiche Metall zu Stromleitern. Foto: Frank Huebler/Foto Baumann/Insinger

Luhe-Wildenau.Die Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Weil heute nahezu alles strom- und datenbasiert geschieht, heizt das die Nachfrage nach Leitungen und Kabel an. So liest es Andreas Insinger in den Auftragsbüchern seiner beiden Unternehmen Anka Draht in Neunburg vorm Wald (Kreis Schwandorf) und KF-Insinger (KFI/KF steht für Kupfer-Flechtprodukte). Jetzt investiert er massiv in die KFI. An diesem Mittwoch geschieht der Spatenstich für eine neue Industriehalle. Sechs Millionen Euro steckt Insinger in Gebäude und Maschinen in Luhe-Wildenau (Kreis Neustadt/Waldnaab), um Ende 2019 die Produktion massiv ausweiten zu können. Das bisherige, gemietete Gebäude, wurde zu klein. Zudem braucht KFI eine kräftigere Stromversorgung.

Um das Geschäft der Insinger-Firmen verstehen zu können, braucht es eine kurze Kabelkunde. Ein Draht ist ein in der Regel sehr dünner Strang, meist aus Kupfer gezogen. Dreht man mehrere Drähte zusammen, entsteht eine Litze. Die 1971 gegründete Firma Anka Draht fertigt genau diese beiden Produkte und beschäftigt damit 190 Mitarbeiter.

Die KFI, die der heutige Firmenchef 2005 gegründet hat, geht in der Verarbeitung weiter. Sie stellt Zopfgeflechte her, die etwa in Elektromotoren enthalten sind; oder Flachlitzen – breite flache Drahtbänder, die als Massekabel dienen. Für diese Produkte bezieht KFI die Litzen von der Anka Draht.

Ein Schirm für Kabel

Darüber hinaus bietet die junge Firma Abschirmungen von Kabeln an. Kabel sind mit Isolierungen versehene Litzen und werden in Kabelwerken hergestellt – das sind Insingers Kunden. Müssen diese Kabel vor Datenmissbrauch oder anderen Fremdeinflüssen geschützt werden, dann werden sie mit einem Geflecht geschirmt. Vor allem bei Koaxialkabeln und Kabel für Elektromobile trifft das zu. Insinger verspricht sich in diesen Bereichen starkes Wachstum. Zum einen, weil es immer mehr strombetriebene und datenbasierte Produkte gibt, zum anderen, weil Kabelwerke, die selbst noch Drähte flechten, zunehmend aus diesem Verarbeitungsschritt aussteigen.

Hohe Investition Investition: Die Kupfer-Flechtprodukte Insinger (KFI) investiert sechs Millionen Euro in den Bau einer 7000 Quadratmeter messenden Halle und den Maschinenpark. Es besteht eine Erweiterungsmöglichkeit (3000 qm).

Mitarbeiter: KFI hat bereits heute jene 25 Mitarbeiter, die bei Inbetriebnahme der Erweiterung an Bord sein sollen. Sie werden schon für die neuen Maschinen ausgebildet. (fl)

Die für die Erweiterung nötigen Mitarbeiter hat Insinger schon eingestellt. Auch das Familienunternehmen muss sich um Mitarbeiter bemühen. Sie kommen vor allem auf Empfehlung bisheriger Arbeitnehmer, sagt Insinger, der lieber Dreier- als Einserschüler einstellt, weil er mit ihnen bessere Erfahrungen gemacht hat. Er selbst hatte an der Schule wenig Spaß, machte eine Banklehre und arbeitete zunächst im Elektrogroßhandel der Eltern. Später stieg der heute 61-Jährige in die vom gleichnamigen Vater gegründete Anka Draht ein. Erst dort fühlte er sich wohl. 2001 übernahm Andreas der 2. das Unternehmen. Andreas der 3. steht übrigens schon in den Startlöchern. Der 22-jährige Sohn ist zum Nachfolger auserkoren und lernt gerade in Neunburg die technischen Grundlagen.

Hohe Investitionen

Die wirtschaftlichen Besonderheiten der Branche dürfte er auch schon kennengelernt haben. Etwa jene, dass es wenige Wettbewerber im mittelständischen Maßstab gibt, weil die Investitionen in die Maschinen hoch sind. Und dass sich die beiden Insinger-Firmen vor allem über Flexibilität und Qualität von den Großen abheben müssen. „Wir müssen sehr schnell sein“, sagt Insinger. Dazu ist er auf gute Mitarbeiter angewiesen. Die Entscheidung für Luhe-Wildenau und die Erweiterung sei auch deshalb gefallen, weil die Beschäftigten dort ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb entwickelten. Umgekehrt hält sich Insinger zugute, noch nie Leute aus wirtschaftlichen Gründen entlassen zu haben.

