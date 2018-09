Impuls Die Zähmung des Übermorgen Digital-Profi Christian Baudis mahnt im Wirtschaftszeitung Business Club, den Zug in die Zukunft nicht zu verpassen.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion Von Sci-Fi in die Realität: Googles Ex-Deutschlandchef Christian Baudis verwendet eine Szene aus „I, Robot“ als Veranschaulichung. Foto: Pfeifer

Regensburg.Es gab Zeiten, in denen war die Zukunft ein hell leuchtender, glänzender Punkt am Horizont. Mit fliegenden Autos, Robotern, die uns bekochen und die Wäsche waschen und Städten aus Glas und poliertem Stahl. Ein Leben wie bei den „Jetsons“. Umso näher diese Zukunft rückte, umso mehr wuchs die Angst vor ihr. Und aus der perfekten Welt der „Jetsons“ wurde die Dystopie von „Blade Runner“.

Auch heute suchen einige Politiker und Unternehmen die Zukunft im Vergangenen. Sie diskutieren monatelang über die Zukunft von Dieselautos, wenn in Asien nur noch von autonomen Elektrofahrzeugen gesprochen wird. Sie umgarnen den guten alten Kohlearbeiter der USA, während andere Milliarden in digitale Bildung und Hightech-Industrie investieren. Doch wie sagt man so schön: Nur ein rollender Stein setzt kein Moos an. Kaum einer weiß das besser als Christian Baudis. Er war lange Zeit der Deutschland-Chef von Google. Es gibt wohl kein Unternehmen, das die Investition in Übermorgen so gut verstanden hat wie der US-Riese. Googel übernahm StartUps, investierte in Smartphone-Systeme und autonomes Fahren, als andere das noch als Hirngespinsten abtaten.

Christian Baudis gab am Donnerstag exklusiv für den Wirtschaftszeitung Businessclub einen Vortrag in der Continental-Arena, in dem er Entscheidern aus der Region erklärte, wie man genau so erfolgreich denken kann wie Google. „Meistern oder Scheitern“ ist der Titel der Präsentation.

Chips für jeden

Über anderthalb Stunden stellte Baudis die technologischen Baustellen der kommenden Jahrzehnte vor. Seine Ausführungen verband er immer mit Anekdoten über die unzähligen Start-Up-Unternehmen, die er als Berater scoutet. Er erzählt vom deutschen Entwickler, der Sensoren entwickelt, um Biodaten von ganzen Weinstöcken zu überwachen. Welche Pflanze Wasser braucht, bekomme der Weinbauer dann einfach aufs Handy. Oder die Firma MC10, die „Biostamps“ entwickelt, Pflaster mit winzigen Sensoren, die in Sekunden den Gesundheitszustand des Trägers messen.

„Man muss heute nicht IT studieren, man braucht keine 10 000 Mitarbeiter,“ erklärt Baudis. Man könne Innovationen auch in kleinen deutschen Betrieben schaffen. Umso mehr ärgere es ihn, wenn all diese klugen Köpfe und ihre Erfindungen ins Ausland gehen. Direkte Kritik übt er auch, etwa an Sigmar Gabriels Ok für den Verkauf des Roboterherstellers KuKa 2016. Dann blickt Christian Baudis in die Zukunft. Hypothetisch natürlich, betont er. „Natürlich werden wir 2035 Haushaltsroboter haben“, ist er überzeugt. Amazon wolle schon in den kommenden Jahren ein erstes Gerät auf den Markt bringen. Gleichzeitig werde sich der Arbeitsmarkt komplett verändern. „Heute haben in wir großen Krankenhäusern 100 Radiologen. In einigen Jahren werden drei ausreichen“, sieht Baudis (natürlich überspitzt) voraus, „Radiologie ist auch nichts als Bilderkennung. Big Data.“ Zugführer, Lkw-Fahrer seien ersetzbar. Im Prinzip jeder Beruf, der nicht kreativ-analytisch ist. Selbst mit seinem Sohn habe er gestritten, warum der überhaupt noch einen Führerschein mache. Bald fahre er doch sowieso nicht mehr selbst.

Machtübernahme der Roboter?

Immer wieder verweist Baudis auf den Scifi-Film „I, Robot“, in dem es um künstliche Intelligenz (KI) geht. „Ein hervorragend recherchierter Film,“ meint Baudis, und äußert Sympathie für den „bösen“ Supercomputer, der in der Geschichte die Haushaltsroboter zur Übernahme der Macht über die Menschen auffordert – etwas, das Baudis ein Stück weit nachvollziehen kann. „Mit guter KI gäb’s heute keinen Donald Trump,“ scherzt er.

Und was denken die Zuhörer? „All das, was er sagt, merken wir auch bereits selbst,“ sagt Hans Garhammer, Abteilungsdirektor der HypoVereinsbank.. „Angst ist ein schlechter Berater,“ plädiert Investorin Maresa Barthelmess wie Baudis für mehr Optimismus. Den Vortrag selbst fand sie spannend und die anschließende Diskussion wichtig für die hiesige Wirtschaft: „So etwas sollte es hier mehr geben. Es ist auf jeden Fall gut für Regensburg.“

