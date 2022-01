Anzeige

Konjunktur Die Zahl der Arbeitslosen steigt Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember auf 2,330 Millionen gestiegen. Das sind 12 000 mehr als im November.

Merken

Mail an die Redaktion Die Arbeitslosenquote blieb stabil. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember leicht auf 2,330 Millionen gestiegen. Das sind 12 000 mehr als im November 2021, aber 378 000 weniger als im Dezember 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 5,1 Prozent. (dpa)