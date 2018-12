Anzeige

Continental Digitale Industrie zum Anfassen Das neue Continental-Besucherzentrum soll den Gästen das Projekt Industrie 4.0 näherbringen. Am Dienstag wurde es eröffnet.

Von Philipp Breu

Mail an die Redaktion Willi Hogger, Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Thomas Ebenhöch (v.l.) eröffneten gmeinsam das Besucherzentrum. Foto: Breu

Regensburg.Es erinnert ein wenig an das Smartphone-Spiel Pokémon Go. Im neuen Besucherzentrum des Regensburger Automobilzulieferers haben die Gäste die Möglichkeit, mithilfe von Tablets und Augmented Reality, digitaler Fertigung ein Stück weit näherzukommen. Industrie 4.0 lautet das Stichwort, dass den Gästen hier vermittelt werden soll. Fertigungsteile, Roboter, ja sogar Fahrzeuge sollen in Zukunft in diesen Räumlichkeiten ausgestellt werden. Die Besucher haben künftig so die Möglichkeit, vor den Werksführungen die digitalen Innovationen des Unternehmens hautnah kennenzulernen.

Augmented Reality im Besucherzentrum

Dabei sollen die bereitgestellten Tablets eine wichtige Rolle spielen. Auf diesen kann der Besucher mit Hilfe der Augmented-Reality-App „Vuframe“ maßgenau modellierte und bewegliche Fertigungsteile virtuell in seine Umgebung projizieren und diese somit von allen Seiten betrachten: „Das ist ungefähr das Gleiche, wie bei Pokémon Go, nur für Erwachsene“, erklärte Vuframe Gründer und Geschäftsführer Andreas Zeitler auf der Eröffnungsfeier. Sein junges Regensburger Startup ist nur eines der vielen regionalen Unternehmen, die ihren Teil zur Umsetzung des neuen Besucherzentrums beigetragen haben.

Unsere Bildergalerie zeigt weitere Eindrücke von der Eröffnung:

Unter dem Motto „LIVE!“ als Abkürzung für lebendig, innovativ, vielseitig und erfolgreich, soll dieses zukünftig die Besucher empfangen.

„Wir brauchen einen roten Faden, wenn interne und externe Gäste zu uns kommen“, eröffnete Werksleiter Thomas Ebenhöch die Veranstaltung. Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Firmen und betonte, wie wichtig es sei, dass ein Unternehmen mit der zunehmenden Digitalisierung Schritt halten könne. Um das zu erreichen, müsse bei den Mitarbeitern eine Transformation stattfinden. Am Standort Regensburg versuche man deshalb seit zwei Jahren, gerade die älteren Beschäftigten nach und nach in das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 einzuführen – mit Erfolg. Laut Ebenhöch schnitten die Angestellten bei den Schulungen bisher gut ab. „Ich bin davon überzeugt, dass diese Transformation klappt“, war sich der Werksleiter am Ende seiner Rede sicher.

Roboter-Arme halten das Band

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und der ehemalige Bürgermeister des Marktes Laaber, Willi Hogger.

Auch die Regensburger Bürgermeisterin fand lobende Worte für das Continental-Werk: „Wir haben bei Continental immer Entwicklungen, die uns glücklich machen“, sagt sie.

Zusammen mit Thomas Ebenhöch und Willi Hogger, der die verhinderte Landrätin Tanja Schweiger vertrat, trennte die Bürgermeisterin anschließend das orangene Band durch, das als symbolisches Zeichen in Richtung Digitalisierung von zwei Roboter-Armen gehalten wurde. Damit ist das neue Besucherzentrum offiziell eröffnet.

Die App „Vuframe“ Vuframe: Andreas Zeitler erobert mit seiner Regensburger Firma und der gleichnamigen App gerade den Weltmarkt. Mit der Anwendung können Firmen ihre Produkte virtuell vorführen und demonstrieren.

Augmented Reality: (AR) bezeichnet eine computerunterstützte Wahrnehmung bzw. Darstellung, welche die reale Welt um virtuelle Aspekte erweitert. Das 2016 erschienene Smartphone-Spiel Pokémon Go nutzt Augmented Reality. Virtual Reality (VR) ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit 3-D-Bild.

