Großer Kauf Disney kauft Kreuzfahrtschiff „Global Dream“ der MV Werften Der Unterhaltungsriese Disney hat einen großen Kauf angekündigt - und steigt ins Geschäft für Kreuzfahrten ein.

dpa

Mail an die Redaktion Disney hat einen großen Kauf angekündigt. Foto: Richard Drew/Richard Drew/AP/dpa

New York.Der amerikanische Disney-Konzern kauft das bisher unter dem Namen „Global Dream“ bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar. Das teilte der Unterhaltungsriese am Mittwoch (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit.