Aussenansicht Dispozins runter! Trotz Krise verlangen Banken durchschnittlich fast 10 Prozent für die Aufnahme eines Dispokredits. Das muss sich ändern!

Julian Merzbacher, Verbraucherschützer

Der Autor ist Verbraucherschutzexperte bei Finanzwende e. V.

Regensburg.Was Banken ihren Kunden in Krisenzeiten so abverlangen, hat ein bundesweiter Vergleich für Finanzwende gezeigt: Untersucht wurden die Dispozinsen von mehr als 3400 privaten Girokontenmodellen bei 1250 Kreditinstituten. Das Ergebnis: Banken und Sparkassen verlangen in Deutschland Dispozinsen von durchschnittlich fast zehn Prozent. In der Spitze werden über 13 Prozent aufgerufen – und das trotz Corona-Krise und historischer Tiefstände bei den Guthabenzinsen. Auch im Verbreitungsgebiet der Mittelbayerischen fallen mehrere Regionalbanken mit überhöhten Zinssätzen auf. So erhebt die VR Bank Mittlere Oberpfalz 11,5 Prozent und die Sparkasse Oberpfalz Nord 11,07 Prozent. Die Bundesregierung sprach bereits im Januar 2019 von übertrieben hohen Dispozinsen, die nicht selten zu Überschuldung führten.

Insbesondere in der unverschuldeten Corona-Krise sollten Menschen nicht mit Dispozinsen von 10 Prozent und mehr belastet werden. Millionen von Bundesbürgern waren schon vor Corona auf einen Dispokredit angewiesen. Und in den kommenden Wochen dürften viele Menschen aufgrund von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit dazukommen. Es ist unverschämt, wenn Banken in dieser Situation gerade von diesem Teil der Kundschaft zu hohe Zinssätze verlangen. Wie kann das sein? Teile der Kreditwirtschaft erlauben sich überhöhte Dispozinsen, weil der Zinssatz in der Regel kein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal bei der Wahl des Girokontos oder der Bank ist. Also löst der Markt dieses Problem nicht. Die Banken und Sparkassen müssen sich von sich aus bewegen. Möglich wäre das, da die Ausfallraten bei Dispokrediten gering sind. Zugleich sind die Kosten für Banken überschaubar, um ihrer Kundschaft diesen Kredit zur Verfügung zu stellen. Mehrere Banken machen seit Jahren vor, dass es anders geht. Sie verlangen durchweg deutlich unter 10 Prozent. Und einige Banken und Sparkassen haben auf die Krise reagiert und den Zinssatz zumindest für Bestandskunden gesenkt. Sie stehen also in einer schwierigen Zeit zu ihrer Kundschaft – und tragen zur Lösung der Krise bei.

Unter Geschäftspartnern, sollte man meinen, sind faire Spielregeln in Krisenzeiten erst recht selbstverständlich. Wir finden: Es ist an der Zeit, dass diese Selbstverständlichkeit bei allen Banken zur Realität wird.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.