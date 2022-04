Anzeige

Ukraine Draghi: „Man verliert nur Zeit“ Italiens Ministerpräsident zeigt sich ernüchtert von diplomatischen Versuchen, Putin zum Waffenstillstand zu bewegen.

Mario Draghi, Premierminister von Italien, setzt kaum Hoffnung auf diplomatische Gespräche mit Putin. Foto: Hogp/picture alliance/dpa/Algerian Presidency/AP

Berlin.Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist ernüchtert von den diplomatischen Versuchen, Kremlchef Wladimir Putin zu einem Waffenstillstand im Ukrainekrieg zu überzeugen. „Ich fange an zu denken, dass diejenigen Recht haben, die sagen: Es ist sinnlos, mit ihm zu reden, man verliert nur Zeit“, sagte der Regierungschef in einem Interview der Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Sonntag).

Draghi hatte vor Beginn des auf die Ukraine mit Putin telefoniert und auch danach noch einmal. „Wir hatten uns darauf verständigt, uns ein paar Tage später nochmal zu sprechen. Und dann kam der Horror von Butscha“, sagte Draghi.

Er will die Hoffnung auf einen zwar nicht aufgeben und wolle auch Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron weiter unterstützen, der mehrmals und auch lange mit Putin verhandelte. „Aber ich habe den Eindruck, dass der Schrecken des Krieges mit all dem Gemetzel, mit all dem, was den Kindern und Frauen angetan wird, völlig losgelöst ist von den Worten und Telefonaten“, sagte Draghi.