Wirtschaft Drei Regensburger verwirklichen Traum Stefan, Benedikt und Attila lieben das Radfahren. Das passende Gepäck fehlte. Nun lassen sie es selbst herstellen.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Ideal ans Fahrrad angepasst: Bislang sind die Radtaschen von „Sicnature“ nur in zwei Hamburger Geschäften und im Online-Shop zu finden. Die Regensburger Gründer Benedikt Angstmann, Attila Czine und Stefan Aust (von links) bauen aber die Vertriebswege aus. Foto: Lex

Regensburg.Beim Kung Fu haben sich die drei Gründer von Sicnature kennengelernt. Zwei von ihnen, Stefan Aust und Benedikt Angstmann, legen alle Wege in Regensburg mit dem Fahrrad zurück. Doch mit den gängigen Radtaschen aus Kunststoff können sie sich nicht anfreunden. „Lkw-Planen kommen nicht an mein Fahrrad“, betont Angstmann (29). Auch Aust hat nach einem eleganten Behältnis gesucht. Und Attila Czine kennt das Sattlerhandwerk in seiner rumänisch-ungarischen Heimat gut. Also beschlossen sie im Spätsommer 2017, selbst hochwertige Ledertaschen fürs Fahrrad zu produzieren. Die Besonderheit: Die Taschenhersteller haben im Nebenerwerb gegründet. IHK und Stadt Regensburg unterstützen sie.

Per Anhalter zu den Lieferanten



Zum MZ-Gespräch bringen die Gründer eine Aktentasche, einen Rucksack und die (trapezförmige) Trapèze zum Café-Freisitz am Haidplatz mit. Attila Czine schnallt die Aktentasche an der Stange des Herrenfahrrads fest, zeigt die Details. Leder bedeckt die Metallschnallen, damit der Radrahmen nicht verkratzt wird. Benedikt Angstmann erklärt: „Die Nähte sind so robust wie bei Ausrüstung der Bundeswehr. Sie halten mindestens zehn Jahre. Regendicht ist Leder auch.“ Angstmann, Aust und Czine wirken ein wenig erschöpft von einem Fotoshooting in der heißen Altstadt am Tag zuvor. Ein Hamburger hat sie und ihre Produkte für ihre Website Sicnature.de in Szene gesetzt. Angstmann zückt sein Smartphone und führt die Bilder vor.

Ihre Taschen verkaufen sie online sowie in den exklusiven Hamburger Geschäften Le Vélo und Ladage & Oelke. Weitere Vertriebskanäle sind geplant. „Wir wollen kleine, inhabergeführte Liebhaberläden“, sagt Angstmann. Wer sich ein Fahrrad für 3000 Euro kaufe, lege eher Wert auf eine hochwertige Tasche. Ein Regensburger Spezialist interessiert sich für Sicnature. Bei der jungen Firma dauert alles etwas länger, weil nur Attila Czine hauptberuflich dafür tätig ist. Angstmann verdient seinen Lebensunterhalt als Angestellter bei Amazon und Aust als Rettungsassistent bei den Johannitern. Das soll so bleiben, bis Sicnature etabliert ist.

Der Ungar Attila Czine, studierter Pferdewirt und Reittherapeut, hat zehn Jahre in Regensburg gelebt und ist wegen der Firma in seine Heimat Transsilvanien (Siebenbürgen), eine rumänische Provinz, zurückgekehrt. Sattlereien rund um die Großstadt Brasov stellen die Taschen von Hand her. Attila Czine erwirbt seinen Führerschein erst und legt deshalb die 1300 Kilometer per Anhalter oder mit dem Bus zurück. Etwa 24 Stunden benötigt er dafür. „Ich schlafe und esse im Bus und lerne Leute kennen“, erzählt er. Dass er von Sicnature lebt, ist nur möglich, weil die Lebenshaltungskosten in Transsilvanien gering sind. Die dortige Handwerkstradition schätzt der 30-Jährige. Als Reiter und Kutschenfahrer ist er Insider. Freilich mussten die Regensburger die Sattler an ihre Qualitätsansprüche gewöhnen. Die nähen sonst immer gleiche Taschen für den Markt. „Das Design haben wir in Zusammenarbeit mit den Sattlern entworfen“, berichtet Angstmann.

Braunbär auf der Straße



Ohne die Beratung der IHK und die Finanzspritze der Stadt Regensburg wäre die Gründung wohl gescheitert. Die Drei haben der IHK ihren Businessplan vorgestellt. Gründungsberaterin Yvonne Schieder ließ sich von der Idee überzeugen und signalisierte grünes Licht. „Sie hat gesagt, sie glaubt daran“, sagen Aust und Angstmann. Als diese erste Hürde genommen war, gewährte das städtische Amt für Wirtschaft und Wissenschaft das „Regensburger Startkapital“, ein Existenzgründer-Darlehen. Benedikt Angstmann und Stefan Aust sind froh, dass sie ihre Geschäftsidee im Nebenerwerb realisieren können. „Dass wir unsere Jobs vorerst nicht aufgeben mussten, lässt uns nachts besser schlafen“, erklären sie. „Es hat uns die Angst genommen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.“ Gründungsberaterin Yvonne Schieder sprach ihnen Mut zu und vermittelte die Ansprechpartner.

Sie betrachtet es als großen Vorteil, dass sich Attila Czine in Rumänien um die Qualitätsstandards kümmert. Dass es Nachfrage nach den Taschen gibt, habe sich bereits kurz nach dem Start gezeigt. Yvonne Schieder und ihre IHK-Kollegen greifen Hunderten Gründern unter die Arme. 2017 führten sie 235 Intensivgespräche, wie die IHK die eingehende Beratung nennt.

Noch ist Sicnature nicht über den Berg. Immer wieder tauchen Hürden auf, mit denen die Regensburger nicht rechnen. Es sei schwierig, die Durststrecken zu überwinden, räumt Benedikt Angstmann ein. Ständig lernen die drei Geschäftsführer dazu. Als sie etwa für die erste Fahrt nach Transsilvanien einen Transporter mieten wollten, lehnten die Autoverleiher wegen der Diebstahlsgefahr ab. Ein Weidener ließ sich schließlich darauf ein. Auf der Tour erlebten sie jede Menge Hindernisse: von der im Zeitlupentempo dahinzuckelnden Pferdekutsche bis zum Braunbären am Straßenrand.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.

Geld und Rat Die Nebenerwerbsgründung ist laut Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim eine gute Möglichkeit, um eine Geschäftsidee zu testen. Die IHK bietet Gründerseminare an und berät. Im Jubiläumsjahr der Industrie- und Handelskammer, die heuer 175. Geburtstag feiert, berichtet die Mittelbayerische regelmäßig über deren Tätigkeit.

Regensburger Startkapital: Der Landkreis und die Stadt Regensburg haben in Kooperation mit der Sparkasse, der Hans-Lindner-Stiftung, der IHK und der Handwerkskammer ein Darlehensprogramm für Existenzgründer aufgelegt. Dabei stehen nicht Sicherheiten, sondern Person und Gründungsvorhaben im Vordergrund. Ansprechpartner: Amt für Wirtschaft.