Gaspipeline Druckabfall in Nord-Stream-2-Röhre - Ursache unklar Die Gründe für den Druckverlust in der Nacht zum Montag sind bisher unklar. Der Vorfall an der Pipeline Nord Stream 2 wird untersucht.

Mail an die Redaktion Die Ostseepipeline Nord Stream 2 ist seit langem umstritten - jetzt gab es einen nächtlichen Zwischenfall in einer der Röhren. Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lubmin.In der Nacht zum Montag hat es in der Gaspipeline Nord Stream 2 nach Angaben des Betreibers einen Druckabfall gegeben. Es sei ein Druckverlust in Röhre A festgestellt worden, die zuständigen Marinebehörden in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland seien sofort informiert worden, teilte der Sprecher des Pipeline-Betreibers Nord Stream 2 AG mit.

Die Untersuchung des Vorfalls dauere an.