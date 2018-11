Anzeige

Verkehr Drüben, im Benzin-Eldorado Den Deutschen ist der Sprit zu teuer. Die Sparfüchse fahren nach Tschechien – und tanken Kraftstoffe aus Deutschland.

Von Martin Kellermeier

Wer in Tschechien tankt, kann aktuell mehr als 40 Cent pro Liter Benzin sparen.

Furth im Wald.Neulich zwischen den Zapfsäulen, den BMWs, Audis und VWs an der Ono-Tankstelle bei Babylon, zehn Kilometer hinter dem Grenzübergang bei Furth im Wald: Hier fühlt sich der deutsche Protest-Tanker wohl. Man sagt „Servus“ zueinander und die Anzeigentafel tut ihr Übriges dazu: 1,15 Euro für den Liter Super, Natural 95, zeigt sie gerade an. Paradiesische Preise für den Autofahrer, die das Schimpfen über die Heimat gleich noch leichter machen. „Bei den Preisen in Deutschland meint man ja, dass der Tank ein Loch hat“, ärgert sich Franz Rosenmüller aus Bad Kötzting.

