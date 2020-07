Anzeige

Entwicklung Ein Algenwunder in der Wüste Das Projekt „Thriving Green“ kämpft seit vier Jahren mit der Proteinbombe Spirulina gegen Mangelernährung in Kenia.

Von Jonas Schriefer

Mail an die Redaktion Spirulina gedeiht in dem salzigen Wasser hervorragend. Aus den vier Becken können etwa alle zehn Tage Algen geerntet werden. Foto: Thriving Green

Regensburg.Wüste, ganzjährige Temperaturen um die 30 Grad Celsius und das einzige Gewässer, der Turkanasee, ist versalzen: In der gleichnamigen kenianischen Region Turkana machen diese extremen Bedingungen konventionelle Landwirtschaft nahezu unmöglich. Vor allem wegen des Rückgangs der Viehzucht ist Mangelernährung ein andauerndes Problem. Proteine liefert seit über drei Jahren jedoch eine Alge. Spirulina heißt die Wunderpflanze, die selbst in Becken mit salzigen Seewasser hervorragend wächst. Thriving Green – gedeihendes Grün – nennt sich daher das Regensburger Projekt, das den Anbau initiiert hat.

Über 20 Studierende verschiedener Fächer arbeiten seit 2016 daran, nachhaltige Landwirtschaft im Norden Kenias zu ermöglichen. Die Mittelbayerische Zeitung berichtete zuletzt 2018 über den Werdegang von Thriving Green. In den vergangenen zwei Jahren hat sich viel getan. In Ebukanga, im Westen Kenias, gibt es nun sogar einen zweiten Standort. Iris Bleisteiner, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, erklärt den Fortschritt: „In der Turkana haben wir vier funktionierende Becken und zwei im Bau. In Ebukanga haben wir ein Becken.“ Weitere sollen bald folgen: „Wir planen, die Standorte auszuweiten und neue zu erschließen“, berichtet sie.

Spirulina Verarbeitung: Hierzulande wird Spirulina als „Superfood“ gehandelt und meist zu Tabletten oder Smoothies verarbeitet. In Kenia wird es dagegen zusätzlich in die Speisen gemischt oder direkt roh gegessen.

Auf eigenen Beinen stehen



Wegen des Wachstums hat sich Thriving Green von Enactus, einer Organisation, die soziale Projekte von Studierenden unterstützt, ausgegliedert. Seitdem ist Thriving Green ein gemeinnütziger Verein. „Unser Ziel ist es, langfristig eigenständig zu sein“, sagt Bleisteiner. Um das erreichen zu können, ist die Gruppe auf finanzielle Hilfe angewiesen. Dabei setzen sie auch auf die Hilfe der Regensburger: „Wir verteilen Spendenboxen in einigen Lokalen.“

Das Geld soll in die Weiterentwicklung des Projekts fließen, denn die Mitglieder engagieren sich unentgeltlich: „Wir sind alle Studenten und machen das ehrenamtlich“, sagt Iris Bleisteiner. Auch nach dem Ende des Studiums, das bei einigen kurz bevorsteht, wollen sie sich weiterhin bei Thriving Green einbringen: „Es ist ein Herzensprojekt“, bekräftigt sie.

Die Folgen des Coronavirus treffen auch die Kenianer hart. Wegen der strengen Maßnahmen sei es aktuell verboten, die Felder zu bewirtschaften, was die Situation vor Ort zunehmend verschlechtere, berichtet Bleisteiner: „Sogar die, die sich zuvor selbst versorgen konnten, sind jetzt in Schwierigkeiten.“ Deshalb hat die Village to Global Foundation, eine Partnerorganisation von Thriving Green, ein Hilfsprojekt gestartet, das die Menschen mit dem Nötigsten versorgt.

Kosten und Effizienz optimiert



Da eine Einreise nach Kenia derzeit schwierig ist und die Algenbecken ohnehin nicht bewirtschaftet werden dürfen, kann Thriving Green aktuell nur finanzielle Unterstützung leisten. Zusätzlich wird von Regensburg aus an der Vernetzung kenianischer Spirulinafarmen gearbeitet, um aus der Pandemie gemeinsam und bestärkt hervorzugehen. Die Gruppe kooperiert dabei nicht nur mit Partnern aus Kenia: „Ein Student der OTH hat im Rahmen seiner Bachelorarbeit die Becken auf Kosten und Effizienz optimiert“, erzählt Bleisteiner.

Zusätzlich wurden in der Turkana Daten erhoben, um auszurechnen, wie viel Gramm Spirulina zusätzlich gegessen werden müssen. Vor allem Proteinmangel sei für die klassischen Symptome von Mangelernährung verantwortlich, erklärt Bleisteiner. „Dagegen ist Spirulina perfekt, denn es wächst in unwirtlichen Gegenden und verursacht kaum Kosten.“