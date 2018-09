Beruf Ein außergewöhnlicher Jahrgang Sieben Azubis der Mittelbayerischen erhielten ihre Zeugnisse. Alle meisterten die Ausbildung mit gut oder sehr gut.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Gold für die Goldstücke: Die Chefs gratulierten am Freitag sieben jungen Mitarbeitern zu ihren hervorragenden Zeugnissen. Foto: Sperb

Regensburg.Nina Rottach ist kaum zu toppen. Die Kauffrau für Büromanagement hat ihre Ausbildung mit 97 von 100 Punkten beendet und ein „sehr gut“ im Zeugnis stehen. Die Berufsschule meisterte sie mit einer glatten Eins, als Klassenbeste. Die Regierung der Oberpfalz zeichnete sie für ihre herausragenden Leistungen aus. Und am Freitag gratulierten ihr sowie ihren Kollegen die Chefs – die Verleger Peter und Thomas Esser und die Geschäftsführer Martin Wunnike und Manfred Sauerer – in der Bibliothek des Mittelbayerischen Medienhauses ganz offiziell und sehr herzlich.

Nina Rottach ist eine von sieben Auszubildenden im Unternehmen mit dem blauen M, die gestern ihre Zeugnisse erhielten. Gold gab es, in Form einer Münze, für die sieben Goldstücke dazu. „Das ist ein außergewöhnlicher Jahrgang“, sagte Geschäftsführer Martin Wunnike, und ein großer Jahrgang in jeder Hinsicht. Normalerweise sind es nicht sieben, sondern eher drei oder vier Azubis, die ihre Zeugnisse erhalten. Und: Alle der Medienberater, Anlagenführer, Kauffrauen und Kaufmänner schlossen mit gut oder sehr gut ab, darunter Ali Alanjo, der aus Syrien geflüchtet ist und bei der MZ ein Stück neue Heimat gefunden hat.

„Angekommen in Bayern“: Hier lesen Sie mehr über den Weg von Ali Alanjo

Die Mittelbayerische Das Unternehmen: Die Mittelbayerische Zeitung in Regensburg wurde 1945 in von Karl Friedrich Esser gegründet. Die Unternehmensgruppe Mittelbayerischer Verlag KG ist im Familienbesitz der Gründerenkel Peter und Thomas Esser und beschäftigt heute 550 festangestellte Mitarbeiter. Das Haus zählt zu den innovativsten regionalen Medienhäusern bundesweit.

Auszeichnungen: Die MZ ist vielfach ausgezeichnet worden und hat eine Reihe von bundesweiten und internationalen Preisen gewonnen.

„Die Vielfalt“, „die Abwechslung“: Alle sieben Absolventen nannten in ihren Statements diese beiden Worte. „Man konnte herausfinden, was einem wirklich liegt“, sagte Nina Rottach. Sie wird ab Oktober auf ihre Ausbildung ein Studium in Handels- und Dienstleistungsmanagement draufsatteln und möchte dann wieder, in Festanstellung, zur MZ zurückkehren. Anzeigen- und Lesermarkt, Redaktion, City Mail, Druckzentrum, Logistik, Finanz- und Rechnungswesen, Personalabteilung: „Wir haben alle Abteilungen durchlaufen, zum Beispiel sogar per Fahrrad für City Mail Briefe ausgefahren“, sagte Jessica Sason, neue Junior-Medienberaterin im Anzeigen-Außendienst. „Der Durchlauf im Haus war sehr wertvoll“, betonte auch Fried Hussain. „Wenn man die Aufgaben anderer übernimmt, lernt man viel besser zu schätzen, was in anderen Abteilungen geleistet wird und worauf es dort ankommt.“ Hussain wird als Digital Sales Manager die Palette der neuen Digital-Produkte verkaufen, von E-Paper und online-Abo bis hin zu Mediabox und Videos.

„Kollegen in der Berufsschule erzählten manchmal, wie monoton der Tag in ihrem Unternehmen abläuft. Das war hier völlig anders“, sagte Patrick Eberl, der bei City Mail in Teilzeit tätig sein wird, um Freiraum zu haben: Er bildet sich nebenberuflich zum Wirtschaftsfachwirt weiter.

Svenja Spiegl schätzte es neben der Vielfalt ihrer Einsatzfelder auch, in einem schönen Gebäude mit ansprechender Architektur zu arbeiten. Sie wird eine „Frau fürs Geld“ und im Finanz- und Rechnungswesen Zahlungseingänge kontrollieren und den Bankbereich betreuen. „Und ich sorge dafür, dass jeden Tag eine Zeitung erscheinen kann“: Rebecca Wiethaler wird unter anderem für den Einkauf von Papier und Druckplatten zuständig sein.

„Sie können stolz sein“, betonte Martin Wunnike, der heute das Medienhaus mit seinen 550 festangestellten Mitarbeitern lenkt, aber als junger Mann Speditionskaufmann gelernt hat und deshalb weiß, wie anspruchsvoll eine Ausbildung ist. „Das Abitur war da vergleichsweise einfach.“

