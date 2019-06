Anzeige

Wirtschaft Ein banger Blick in die Zukunft Die Aussichten der Auto-Zulieferer verdüstern sich. Leidtragende sind Osram-Mitarbeiter in Regensburg. Zwölf schlagen Alarm.

Von Marion Koller

Bei Osram in Regensburg-Burgweinting werden Halbleiter für Lichtlösungen hergestellt.

Rico Irmischer von der IG Metall in Regensburg hofft auf eine Lösung für die Osram-Mitarbeiter.

Regensburg.Die Autoindustrie und ihre Zulieferer spielen in der Region eine wichtige Rolle. In der Oberpfalz und Kelheim verdienen mehr als 31 000 Menschen in dieser Branche ihr Geld. Doch die Stimmung verdüstert sich. Das spiegelt die Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Regensburg vom Mai wider. „Das Klima in der regionalen Automobilindustrie und bei den Zulieferern ist deutlich pessimistischer als noch im Vorjahr“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes. Das sei den internationalen Handelskonflikten geschuldet. Aber auch die große Umwälzung, vor der die Branche steht, verunsichert.

##### ############ #### ############ ### #####. ### ## ########## ######### ############ ###### ## ####### ##### ############## ### #### ## ####### #########. ### ####### ##### ### ########### ### ##### ### ######## ######### ### ############## ### ### ##########, ### ######### ### ####### ### ### ##########-########### (######### ##### ### #######) ##### ### ############ ### ################ ######## ### ### ### #####.

#### ### ############### ### ### ## ### ############ ### ###### ############ ######### ##### #### ############## ## ############ ### ##### #### #### ## ########### ####### #####. ### ######## ######### ########## ###########. ### #### ######### #### ### ############ ######## ######### ####. ## ##### ### #### #### #### ## ####### #### ### ############, #### ### ######### ####### ####. ### ##### ########## ########## ########### ### ### ##################.

#### ##### ### ############ ##### #### ######### ### ##### #### ############## ##########. ##### ############ ### #### ##### ### ################# ### ################### #########. ## ######## ##### #### ### ##### ### ### ################# ##### ##########. ### ######## #### ### ### ########.

### ###### ################### ######### ###### #### ####### ### ####### #### ##### ########## ###. ### ###### ###### #######. ### ########### ##### #### ### #### #################### ### #. ####### #### #########, ### ##### ##########, #### ### ### ##### #### ############## (##) ########## ######. ######## ##### ## ## ### #########: „### ####### #### ############ ### ########## #######################, ### #### ### ############### ### ########## ### ### ############# ### ########## ########### ### ########## ###########.“ ######## ##### ########### ###########, #### ### #################### ######### ###.

###### #### ## #### ############ ###. ### #### ##### ### #####-######## ########## ######### ### ### ############### ########## ######.

### ########## ########, ### ## ####

#### ##### #### ######## ### ################ ### #################### ###. ### ############ ####-############# ###### #### ### ## ##########, #### ## ########## ########-#######. „### ### ### ########## ########, ### ## ####“, #### ##### ### ###########, ### #############. „### ####### #### ##### ############, #### ############ ######### ### ###########.“ #### ######## ####### ####: „### ######## #######, ### ########### #### ## #######, #################### ## ##############, ### ################# ### ### ## ## ####### ######## ######.“ ### ######### ##### ### ################ #########.

### #####, ### ##### „########### ######“. ####### ### ########## ### #### ####, #### ## ##### ########, ### #################### #####. #### ##### ### ########### ###, ### ### ############ ######### ######. ######## ### #### ############# ## ## ######### ######.

### ###### ######## ##### ##### ### #####, ######## ### ############ ### ###### – ### #### #### ######## – ##### #######. ### ###### ## ##### #######, #### ##### #### ############## ### ##### ### ##### ######### ###### ########## ####.

################# ### ### ###################

### #######: ### ######## ### ##### ### ################# ### ### ###################. ### ######## #### ## #### ##### ####### ########### ### ### ## ###### #######, #### ### ############ ###### ####### #### ###. ### ####-########### ######, #### ### ## ###### #### #### ###### ##########. #### #########, ############### ### ############ ####################, #### ##### ###. „###### ######## ########### #### #### ### ####### #########“, #### ##. „### ########### ########## ### ### ##### #### ########.“

## ##### ##### ### #### ############ ## #####

### ############ #####-############## ##### ###### ####, ## ###### #### ## „###### ###########, ## ### ######### ##### ####### ###“. ########### ### ## ######## ### ############ ### ###########. ### ############ ### #################### ########## ## ### „############## #######“. ###### ######## ### ### ######### ### #############. „## ### #### ###############, ### ### ### ############ ################ #### ## ### #####.“ ##### ####### #### ### ## ####### ### ######## ### ### ##########-######.

### ### ### #-##### ###### ####### ##### #########

## ######## ###### ### ########## ############ ### ###############, ### ##### ### ############# ### ################## ### ### ##### ########### ### ### ##### ### ################### #########. „##### ### ##### ### ################# ### ### ########## ###################### ### ############ #### ####### ### ################# ### #######-#########“, #### ###-####### #### #####. „######## ########## ##### ######, #### ### ### ########### ### ################# ####### ######## ####### ############# ######## ######.“

####### ########### ### ### ########## ##### ### ####.

########### ###### #### ########## #### ## ####.