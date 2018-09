Champions Ein Klinik-Besitzer beweist Mut Anton Staudingers Vater kaufte das Kötztinger Krankenhaus. Mit China-Medizin irritierte er die Kassen – und zog Patienten an.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Anton Staudinger kümmert sich darum, dass die TCM-Klinik ausgelastet ist.

Ein Rezept von Prof. Dai, nach dem ein individueller Kräutersud hergestellt wird.

Eine Apothekenschublade mit einem Schwamm, der gegen Blutstau hilft.

Diätassistentin Kerstin Bauer im Frühstücksraum der TCM-Klinik

Bad Kötzting.Anton Staudinger lässt sich selbst in seiner TCM-Klinik behandeln. Wenn er spürt, dass eine Erkältung im Anflug ist, trinkt er China-Tee. Nach einer Fußquetschung half die Tuina-Therapie, eine spezielle Massage. Doch als er wegen eines Knorpelschadens im Knie keine Treppe mehr steigen konnte, suchte er erst niedergelassene Orthopäden auf. „Nichts hat geholfen“, sagt Staudinger. „Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich die chinesischen Ärzte im Haus fragen könnte.“ Prof. Jingzhang Dai, Arzt für Traditionelle Chinesische Medizin, ließ Kräuter abkochen und verschrieb Umschläge. „Ich war skeptisch, aber habe mich darauf eingelassen“, sagt Staudinger. Der Schmerz verschwand.

Steiniger Weg bis zur Genehmigung

Staudinger sitzt in seinem Büro mit Einbauschrank und halbrundem Schreibtisch aus demselben Holz. Sein blauweißes Hemd hängt lässig über der Jeans. Die Klinikgeschichten sprudeln aus ihm heraus. Kein Wunder: Sein Vater Anton Staudinger senior, ein weltweit tätiger Unternehmer, hat das Haus für Traditionelle Chinesische Medizin vor 27 Jahren gegründet.

Kurz vorher hatte der Sohn das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg abgeschlossen. Auf Bitte des Seniors entschloss er sich, die Klinik zu übernehmen, die erst nach einem zermürbenden Genehmigungsmarathon eröffnen konnte.

Chronisch Kranke suchen Hilfe



Es war das erste deutsche Krankenhaus mit dieser Ausrichtung. Die Ärzte für Traditionelle Chinesische Medizin werden von der Pekinger TCM-Universität entsandt. Sie behandeln mit chinesischer Arzneimittel-Therapie, mit Akupunktur, Tuina-Massage, der Entspannungs- und Atemtechnik Qigong und abgestimmter Ernährung.

Prof. Dai (56) leitet die 15-köpfige Pekinger Ärzte-Delegation. Die TCM betrachtet den Menschen ganzheitlich und behandelt ihn auch so. Die Chinesen kooperieren eng mit der Schulmedizin. Acht einheimische Mediziner unter Leitung des ärztlichen Direktors Dr. Stefan Hager behandeln im Haus, sieben Psychotherapeuten sind dort tätig.

Das Medieninteresse stimmte die Kassen milde

Doch erst einmal brauchte die neu gegründete Klinik in den 90er-Jahren die kassenärztliche Zulassung. Dass die Medien großes Interesse an der fernöstlichen Therapie zeigten, half Anton Staudinger. „Presse und Fernsehen haben uns überrannt, so dass wir 1991 einen Versorgungsvertrag Psychosomatik für alle gesetzlichen Krankenkassen bekommen haben“, sagt der Klinik-Chef.

„Es wird zu viel und zu schnell operiert.“ Anton Staudinger jun. Eigentümer der TCM-Klinik in Bad Kötzting



Die Kötztinger behandeln bei vielen unterschiedlichen Diagnosen, von der Migräne über chronische Darmleiden und Asthma bis zu Rheuma. Wer aufgenommen werden möchte, braucht eine Genehmigung der Krankenkasse zur Kostenübernahme und die Einweisung vom Hausarzt.

1200 chronisch Kranke werden jedes Jahr stationär in der Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie behandelt, weitere 5000 ambulant.

Viele Patienten leiden an Depression

Aufgrund der Dauer und Schwere ihrer Krankheit sind alle Patienten, die stationär aufgenommen werden, auch psychisch angegriffen oder haben eine Depression entwickelt. Die Barmer Ersatzkasse in Bayern hat im letzten Jahr 80 Versicherte in die Klinik geschickt. Pressesprecherin Stefani Meyer-Maricevic zählt die drei Hauptdiagnosen auf: chronische Schmerzstörung mit körperlichen und psychischen Symptomen, Anpassungsstörungen, das heißt, die Patienten fühlen sich etwa nach einer Trennung oder dem Tod eines nahen Angehörigen seelisch stark belastet, sowie Depressionen. Die AOK unterstützt laut Sprecherin Margit Hermann das Sinocur-Lebensstilprogramm der Klinik. Sie zahlt die zwölfmonatige Schulung zu Bewegung, Ernährung und Stress.

Uni München prüft die chinesischen Arzneidrogen

Jeder stationäre Patient wird von einem Schulmediziner und von Prof. Dai untersucht. Dieser beherrscht die chinesische Arzneimitteltherapie, die wichtigste TCM-Behandlung. Dai, der mit seiner Frau seit 2002 in Kötzting arbeitet, setzt Hunderte Kräuter ein. Seine Apotheke verbirgt sich im Klinikkeller – in einem Stahlschrank mit vielen Schubläden.

Dai nimmt eine Handvoll getrockneter weißer Erbsen aus einer Schublade und erklärt: „Die werden bei Verdauungsproblemen eingesetzt.“ Die Kräuter, chinesische Arzneidrogen, werden vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität München geprüft und auf Schadstoffe untersucht. Heilkräuterspezialisten, die in China ein Apothekerstudium absolviert haben, kochen die Sude.

Reisbrei zum Frühstück

Die Patienten lernen eine ausgewogene Ernährung kennen. Dafür sorgen Diätassistentin Kerstin Bauer und Köchin Patricia Vetter.

Weil morgens die beste Zeit ist, um den Magen zu stärken, den Stoffwechsel und die Verdauung zu aktivieren, werden beim Frühstück Breis serviert: aus Reis, Hafer, Dinkel, Quinoa oder Maisgrieß.

Auf Zucker wird verzichtet, aber die Patienten können Grütze, Kokosraspeln oder Trockenfrüchte dazugeben.

Hohe Auslastung muss sein



„Nur wenn die Verdauung funktioniert, können Erkrankungen positiv beeinflusst werden“, betont Diätassistentin Bauer (26).

Um die Auslastung der Klinik kümmert sich Anton Staudinger. Wirtschaftlichkeit sei nur durch eine fast 100-prozentige Belegung und strenge Kostenkontrolle möglich. Das Gehalt der TCM-Mediziner übernimmt China, Staudinger stockt es auf. Kost und Logis bietet er ebenfalls.

Staudinger, Ärztechef Hager und Professor Dai wollen die Traditionelle Chinesische Medizin bekannter machen. Beim Klinikchef haben die Kräuterumschläge bewirkt, dass sein Knie besser durchblutet wurde. Das Loch im Knorpel habe sich geschlossen. „Es wird zu viel und zu schnell operiert“, glaubt er seitdem.

