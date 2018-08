Bildung Eine Ausbilderin mit Stern Eva Zimmermann-Hönigl bringt seit Jahrzehnten Menschen Wissen für den Beruf bei. Sie akzeptiert keine schlechten Noten.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Glückliche Azubis überreichten hier bei einem Betrieb im Landkreis Cham Eva Zimmermann-Hönigl zum Dank ein Geschenk. Foto: Zimmermann-Hönigl

Regensburg.Können Sie mit dem Wort „Dischger“ etwas anfangen? Nein? Eva Zimmermann-Hönigl konnte es auch nicht. Aber sie ist draufgekommen. Zimmermann-Hönigl bildet seit rund 35 Jahren aus und fort, vorwiegend in Betrieben und in der Akademie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg. Da lernt sie selbst nie aus. Unter anderem, dass ein sächsischer Auszubildender, als er „Dischger“ schrieb, jenes Tier meinte, das gemeinhin als Tiger bekannt ist. Wohlwollend formuliert offenbaren sich so lückenhafte Sprachkenntnisse.

Mehr Selbstbewusstsein

Das bereitet der Lehrexpertin Kummer: „Die germanistische Kompetenz lässt nach. Das wird die Ausbildung schwieriger machen“, glaubt die Endfünfzigerin. Muttersprachler, die kaum akzeptabel Deutsch können und zunehmend Menschen, die mit anderen Sprachen aufgewachsen sind und mit Deutsch Probleme haben – wer mit der Sprache kämpft, dem fällt die Ausbildung schwerer.

Andererseits – früher war keineswegs alles besser. Eva Zimmermann-Hönigl gefällt, wie Auszubildende kritischer geworden seien. „Sie nehmen nicht mehr alles einfach hin.“ Sie mag dieses Selbstbewusstsein, ist es ihr doch selbst alles andere als fremd. Sie redet klar und bestimmt. „Man nennt mich schon mal General“, weiß sie. Autorität auszustrahlen soll in ihrer Funktion hilfreich sein.

Die Menschen anschauen



Eva Zimmermann-Hönigl lehrt kaufmännische Inhalte in der Aus- und Fortbildung. Sie ist selbstständig und arbeitet intensiv mit der IHK Regensburg zusammen. Als die Kammer 1989 erstmals den dualen Studiengang zum Betriebswirt VWA anbot, stieg sie als Dozentin ein. Als die Wirtschaft Eurokaufleute wünschte, reagierte die IHK mit der Einrichtung eines entsprechenden Praxisstudiengangs. Eva Zimmermann-Hönigl half bei der Dozentensuche. Sie selbst bringt Teilnehmern Rechnungswesen, Volkswirtschaft und Rhetorik bei. Gemeinsam mit zwei weiteren Dozenten unterrichtet sie die Eurokaufleute und tritt so an die Stelle der Berufsschulen. Darüber hinaus bildet sie direkt in Betrieben aus, nimmt Prüfungen bei der IHK ab und zertifiziert Ausbilder.

Dramatische Erlebnisse



Ihre robuste Klarheit schließt in ihren Augen nicht aus, dass sie gefühlvoll und herzlich mit Azubis umgeht. Dafür sprechen Episoden, die sie erzählt: Etwa von der jungen Frau, die sich umgebracht hat, wie die ganze Klasse getrauert und sich daraufhin im besten Sinne verschworen hat – auch mit der Dozentin. Das geht ihr noch so nahe, dass sie es nur mit nassen Augen erzählen kann. Oder die Geschichte von dem Mädchen, das tagelang die gleiche Kleidung anhatte. Eva Zimmermann-Hönigl sprach die 16-Jährige darauf an und erfuhr eine problematische Familiengeschichte. Die Auszubildende „wollte auf Teufel komm raus nicht mehr heim“. Die Ausbilderin kümmerte sich. Zwar war das Zerwürfnis nicht zu kitten, aber sie fanden gemeinsam einen Ausweg. Für Zimmermann-Hönigl ist klar: Entscheidend ist, solche Momente zu erkennen. Dazu müsse man die Menschen genau anschauen.

All die Unternehmerkinder

Das ist für sie eine der Fähigkeiten, die eine gute Ausbilderin ausmachen. Sie sagt, ihr bereite es die größte Freude, mit jungen Menschen zu arbeiten, sie nach vorne zu bringen und dabei zu verfolgen, wie sie sich entwickeln. Ein Euro-Kaufmann, den sie mit ausgebildet hat, gründete ein Unternehmen und schickte einen seiner Azubis stracks zu Eva Zimmermann-Hönigl an die IHK-Akademie, um auch ihn Eurokaufmann werden zu lassen; für sie eine schöne Bestätigung, mit ihrer Arbeit und ihrem Wesen richtig zu liegen. Sie kennt eine Reihe von Menschen, die sie ausgebildet hat, die heute auf Entscheiderpositionen sitzen und nun Mitarbeiter zu ihr schicken; oder all die Unternehmerkinder, die bei ihr gelernt haben und später die Familienbetriebe übernommen haben.

Ausbildung unter Aufsicht der IHK Hoheitliche Aufgabe: Auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes ist die IHK Regensburg zuständig für die Organisation der dualen Berufsausbildung für Unternehmen in Handel, Industrie und Dienstleistungen in ihrem Bezirk. Beratung und Betreuung: Die Ausbildungsberater der IHK betreuen und beraten Unternehmen und Auszubildende sowie Ausbildungsinteressierte. Zudem erteilen sie Betrieben die Ausbildungserlaubnis und registrieren Ausbildungsverträge.

Zahlen: Die Zahl der Betriebe im IHK-Bezirk, die im Jahr 2017 Auszubildende beschäftigten, betrug 2844. Insgesamt bestanden im vergangenen Jahr im IHK-Bezirk 13 611 Ausbildungsverträge. Davon wurden 4962 Verträge neu geschlossen.

Ihre Ausbilderkarriere begann mit einem Kaltstart. Eva Zimmermann-Hönigl absolvierte selbst erst ihr duales Studium Betriebswirtschaft bei einem mittelständischen Betrieb in München, als ihre Ausbildungsleiterin schwanger wurde und sie deren Job übernahm. 24 Jahre war sie da alt. Bald wurde sie Assistentin des Geschäftsführers, dann Verkaufsleiterin bei einer Versicherung – und schwanger. Verkaufsleitung und Kind ließen sich zeitlich nicht vereinbaren. Da besann sie sich auf das Thema Ausbildung zurück und machte sich selbstständig. Als ergiebig erwies sich immer wieder die Zusammenarbeit mit IHK-Bildungsverantwortlichen.

Vom Anführer zum Moderator



Die Rolle des Ausbilders habe sich im Laufe der Jahrzehnte verändert. „Früher hat der Ausbilder eine Herde angeführt. Heute ist er Moderator: Er gibt Themen vor, erarbeitet jene Felder, in denen die Azubis Defizite haben und löst diese mit ihnen gemeinsam. Der Ausbilder ist mehr ein Coach und lässt viel mehr Freiräume dabei, wie jemand eine Aufgabe bewältigt.“ Das sei komplexer als früher – und sinnvoller.

Wer bei Eva Zimmermann-Hönigl lernt, der sollte in der Berufsschule gute Noten schaffen. Alles andere kommt für sie einem Bruch eines Vertrags gleich, den sie mit den Azubis schließt. Sie will ihnen einen guten Start und auch wertschätzendes Verhalten mitgeben. Das klappe fast immer sehr gut.

Etwas schwieriger sei der Umgang in der Fortbildung mit 20- bis 40-Jährigen. Eine Teilnehmerin habe während des Kurses eine Reise nach Dubai gebucht, „da krieg ich sooo einen Hals“. Immer wieder würden Teilnehmer die Rolle des Dozenten missverstehen. „Verkehrtes Anspruchsdenken bis hin zur Respektlosigkeit“ beobachtet Eva Zimmermann-Hönigl zunehmend: Im Kurs am Smartphone Videos anschauen, aber der Dozent solle garantieren, dass man seine Prüfungen besteht.

