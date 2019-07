Eine Last für kleine Firmen

Anzeige

Der Bundestag hat die Bestellpflicht von Datenschutzbeauftragten geändert. Alle anderen Vorgaben der DSGVO müssen weiterhin voll erfüllt werden. Mit dem verabschiedeten Gesetz soll bewirkt werden, dass Unternehmen und Vereine erst dann einen Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellen müssen, wenn dort 20 oder mehr Personen personenbezogene Daten verarbeiten. Bisher lag diese Schwelle bei zwei Personen. Was als vermeintlicher Bürokratieabbau verkauft wird, schwächt gerade kleine Unternehmen bei den kommenden Herausforderungen der Digitalisierung enorm, da alle anderen Pflichten unverändert beibehalten wurden.

Die komplexen Vorgaben der DSGVO können von kleinen Firmen nur selten ohne Hilfe umgesetzt werden. Die Datenschutzbehörden könnten hier unterstützen, stellen aber aktuell die Beratung oft komplett ein, da Personal und Mittel hierfür fehlen. Die Mitteilungen, wie z. B. vom Thüringischen Landesdatenschutzbeauftragten, man würde nun verstärkt auf Kontrollen setzen und diese sogar unangekündigt und notfalls mit Unterstützung der Polizei durchführen, sprechen eine deutliche und für Unternehmen jeder Größe beunruhigende Sprache. Statt die Bürokratie der DSGVO wie z. B. die umfangreichen Dokumentations- und Hinweispflichten, sowie die teils schwer erfüllbaren technischen und organisatorischen Anforderungen abzumildern, schwächt man den oft einzigen Berater zu Informationssicherheit, Digitalisierung und Datenschutz in kleineren Unternehmen, den Datenschutzbeauftragten. Und das, obwohl nicht ohne Grund zu Zeiten des alten Bundesdatenschutzgesetzes die Schwelle bewusst von 20 auf neun oder mehr Personen herabgesetzt wurde. In der Praxis hat dies zu keinen echten Mehrbelastungen, sondern zu mehr Sicherheit für Unternehmen und Betroffene geführt.

Warum die Bundesregierung in diesem Feld seit Jahren Politik komplett entgegen den Empfehlungen nahezu aller Experten macht, ist schwer verständlich. Man drängt auch hiermit wieder Bürgerrechte zurück, ignoriert die Praxis und hält an veralteten Konzepten fest. Wir brauchen aber mutige und konsequente Politik, die Digitalisierung fördert, Unternehmen jeder Größe unterstützt, von unsinnigen Anforderungen befreit und Bürgerrechte schützt. Nur so kann eine sichere digitale Zukunft gelingen.