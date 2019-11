Anzeige

Finanzen Eine Welt, in der es kein Bargeld gibt Beim Regensburger Forum erkundete die Bundesbank, wie wir in Zukunft digital zahlen – völlig ohne Scheine und Münzen?

Von Daniel Pfeifer

Zahlungsverkehrs-Experte Dirk Schrade und Filialleiter Reinhard Pfaffel (r.) versuchen, brennende Frage aus dem Publikum zu beantworten.

Regensburg.Fragt man Ökonomen nach der größten Erfindung, die die Menschheit je gemacht hat, kann man die Antwort relativ sicher vorhersehen: Geld. So beliebt es auch ist, die Fesseln des Finanzsystems zu verteufeln, so unbestritten ist der Einfluss der Einführung von Zahlungsmitteln in der menschlichen Entwicklung.

Für Jahrtausende war „Geld“ synonym für „Bargeld“. Viel hat sich – für den Verbraucher – nicht geändert. Das Klimpern von Münzen im Geldbeutel hat schon den alten Römern vor 2000 Jahren angezeigt, wie flüssig sie gerade sind. Ob sie sich die neueste, schicke Tunika leisten können oder nicht. Währungen kamen und gingen, aber Münzen klimpern immer noch.

Doch die Welt verändert sich. Technologie machte so große Sprünge in den vergangenen Jahrzehnten, dass man nicht mal mehr so sicher sagen kann, dass alle Münzen klimpern. Bitcoins zum Beispiel sind eine ganz neue Art von Geld. Weite Teile des Zahlungsverkehrs verlagern sich zunehmend ins Internet.

Ein heikles Thema für uns Deutschen, wo wir doch das Bargeld so lieben. In Regensburg bereitete die Bundesbank in ihrem Forum die Bevölkerung auf die ungewisse Zukunft vor. Am Dienstag Abend sprach Finanzexperte Dirk Schrade im Marinaforum vor großem Publikum über kontakt- und bargeldloses Zahlen. Die äußerst hohe Besucherzahl zeigte, wie sehr das Thema die Menschen interessiert.

Wie zahlen die Deutschen

„Wir sehen einen Rückgang der Bargeld-Transaktionen um ein Prozent pro Jahr,“ steigt Dirk Schrade bei seinem Vortrag ein. Dennoch seien nach wie vor drei Viertel aller Transaktionen in Deutschland bar. Im Vergleich mit anderen Industriestaaten ist das ein ordentlicher Anteil. Ein Ende des Bargelds werde es deshalb in unserer Lebenszeit nicht so schnell geben.

„Die Bundesbank ist hier neutral,“ fährt Schrade fort. Sie drücke nicht in Richtung bargeldloser, digitaler Methoden. Schließlich habe man eine Verantwortung gegenüber Menschen, die nicht digitalaffin sind oder die persönliche Finanz-Transparenz im physischen Klimpern der Münzen im Geldbeutel finden. Dennoch ist die Internetökonomie ein enormer Drive für Zahlungsverkehr, der Bar gar nicht mehr funktionieren kann.

Bitcoin: eine volatile Währung Bitcoin: Die Digitalwährung wurde 2008 als Online-Bargeld entwickelt. Sie funktioniert unabhängig von Banken, und nutzt stattdessen Blockchain. Wirklich zahlen kann man mit ihr jedoch kaum.

Probleme: Auch der Wert von Bitcoin ist enorm volatil: Er stieg von 2016 bis 2018 von wenigen Euros auf über 16.000€. „Es ist eher ein Spekulationsmittel,“ so Schrade. Zudem verbraucht Bitcoin für jährlich 300.000 Transaktionen so viel Strom wie die gesamte Schweiz.

Dort sind selbst die historisch gesehen relativ neuen Kredit- und Debitkarten überholt. Machten Kartenüberweisungen 2011 noch über die Hälfte der Zahlungen aus, stürmen seitdem neue Player nach vorne. 2017 hatten Internetbezahlverfahren wie PayPal bereits einen Umsatzanteil von 58 Prozent. Tendenz klar steigend. Generell sind es gerade die globalen Technologieriesen, die versuchen, das Zahlen zu revolutionieren. „Die größte Sorge der Banken sind nicht die kleinen Neo-Banks, sondern die Bigtechs,“ erklärt Schrade. Apple, Google, Facebook und Amazon machen Druck. Zum Beispiel mit Facebooks neuer Währung „libra“, rein digitalen Gelds, nur noch lose an herkömmliche Banken gebunden durch ein paar Sicherheitseinlagen in Dollar und Euro. Die Bundesbank ist skeptisch und wichtige Fragen bleiben bislang unbeantwortet: Ist die libra-association dann nicht selbst eine Bank? Und wird sie auch als solche reguliert?

Revolution aus China

Die Risiken sind nicht klein. Online-Zentralbank-Währungen verleiteten dazu, überproportional viele Einlagen dort anzulegen. „Mit soetwas hätten viele Banken die Krise 2008 nicht überlebt,“ gibt Schrade zu bedenken.

Unabhängig, welche Währung sich durchsetzt: Große Ambitionen entstehen auch bei den chinesischen Onlineriesen WeChat und Alibaba. „Ihre Zielvision ist, Sie müssen die Plattform gar nicht mehr verlassen,“ so Schrade. In einer zentralisierten App kann der Nutzer einkaufen, Geld überweisen, mit Freunden chatten, ein Taxi rufen und bezahlen und Filme schaun.

Und diese Ideen kommen nicht nur aus China. Mercedes erprobt seit wenigen Monaten „Truck-ID“, mit der nicht mehr Fahrer, sondern Fahrzeuge selbst zahlen. Schon heute setzen Stromtankstellen rein kontaktlose Bezahlung voraus. So soll der Alltag komfortabler werden. Bei aller Liebe zum Bargeld.

