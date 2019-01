Anzeige

Umfrage Einzelhandel wird zum Sorgenkind Konjunktur im IHK-Bereich Oberpfalz/Kelheim schwächt langsam ab. Doch die Geschäftslage bleibt gut – bis auf eine Ausnahme.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Tüten schleppen war gestern: Immer mehr Menschen kaufen online ein, für den stationären Handel verschärft sich die Lage.

Regensburg.Die Konjunktur im Geschäftsbereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Oberpfalz/Kelheim verliert an Dynamik. Das geht aus der aktuellen Umfrage hervor, die IHK-Präsident Michael Matt und Hauptgeschäftsführer Dr. Jürgen Helmes gestern vorgestellt haben. Anlass zur Sorge gebe es nicht. Es herrsche trotz Eintrübung weiter eine gute Geschäftslage. „Wir ernten nach wie vor die Früchte der langanhaltenden Hochkonjunktur“, betonte Helmes.

Gemengelage wird schwieriger

Für den Bericht werden dreimal jährlich die Entwicklungen in der Region abgefragt – zum Jahresbeginn die Geschäftsaussichten in 300 Unternehmen. Von diesen Unternehmen vermeldeten 57 Prozent gute Auftragszahlen. Die Binnennachfrage sei gut, auch das Auftragsvolumen aus dem Ausland sei stabil geblieben, allerdings habe es Verschiebungen bei den Auftragsländern gegeben. In Südosteuropa, den Schwellenländern und China sinken die Umsatzerwartungen. Das Geschäft mit Nord- und Südamerika legte dagegen zu. „Die Auswirkungen der Trump-Politik sind immer noch geringer als befürchtet“, sagte Helmes. Aktuell beschäftige die Unternehmen das Thema Brexit. „Aber wir müssen darauf achten, dass wir das wirtschaftlich nicht überbewerten.“ Grundsätzlich betrachtet werde die außenwirtschaftliche Gemengelage von Tag zu Tag schwieriger.

Weiter Wachstum im Tourismus

Mit Ausnahme der Tourismusbranche hätte alle Unternehmen ihre Erwartungen für die kommenden Monate zurückgeschraubt. 13 Prozent rechnen mit einer Eintrübung der Konjunktur. „Aber besser als jetzt kann es nicht laufen. Wir sind in der Hochkonjunktur“, ordnete Helmes ein. IHK-Präsident Matt unterstreicht: „Wir dürfen nicht vergessen, auf welchem Niveau sich die regionale Konjunktur seit nunmehr fast neun Jahren befindet.“ Es müsse allen bewusst sein, dass die jährlichen Wachstumssprünge wie in den vergangenen Jahren kein Dauerzustand seien. „Eine dauerhafte Kapazitätsbelastung an der Höchstgrenze ist für manche Unternehmen auf Dauer auch nicht zu schultern.“

Bei der Befragung stellte sich heraus, dass es eine zunehmende Schere zwischen den weiterhin strotzenden Unternehmen und bestimmten Teilbereichen gibt, in denen die Vorsicht zunimmt.

Insbesondere der Einzelhandel kämpft auch im IHK-Bezirk Oberpfalz/Kelheim mit dem Strukturwandel, den das Online-Geschäft mit sich bringt. Ein Viertel des stationären Einzelhandels erwartet nach der Umfrage einen Umsatzrückgang in den kommenden Monaten. Helmes kritisiert angesichts des sich verändernden Kaufverhaltens den Vorstoß der Stadt Regensburg, die Parkgebühren deutlich zu erhöhen. „So ein Signal ist völlig falsch, das ärgert uns!“

Die positivsten Rückmeldungen verzeichnet die IHK aus der Dienstleistungsbranche. Dort seien 67 Prozent der Befragten „überaus zufrieden“ und arbeiten mit der gesamten Belegschaft unter Vollauslastung. Allerdings habe sich das Investitionsklima abgekühlt.

Die A3-Baustelle Befragung: Auch zu Auswirkungen der sechs Jahre dauernden Baustelle auf der A 3 zwischen Autobahnkreuz Regensburg und Rosenhof wurden Unternehmen im IHK Bezirk Oberpfalz/Kelheim befragt:

Einschätzung: Die Arbeitsgruppen im Vorfeld und die gute Informationspolitik der Autobahndirektion hätten dazu beigetragen, dass Unternehmen rechtzeitig Vorkehrungen treffen konnten. Die großen Unternehmen melden deshalb an die IHK: Die ergriffenen Maßnahmen greifen, wir haben uns auf die Baustellensituation gut eingestellt. Bislang seien Produktions- und Lieferprobleme ausgeblieben.

In der regionalen Bauwirtschaft zeichnet sich eine Entschleunigung ab. Nach einer Phase, die man schon mit „Überhitzung“ beschreiben könne, bleibe die Geschäftslage aber auf einem nach wie vor hohen Niveau, sagte Helmes. Zulegen konnte das heimische Tourismusgewerbe. Die Auslastung liege bei durchschnittlich 61 Prozent. Die Branche leide aber unter einem Fachkräftemangel, der laut IHK-Präsident Matt mittlerweile „existenzbedrohende Ausmaße“ angenommen habe. Mit 705 000 Beschäftigten in der Region hat die Anzahl der Erwerbsbeschäftigten derzeit einen Höchststand erreicht.

Mehr Akzeptanz gefordert

Aus der aktuellen Umfrage lässt sich neben politischen Forderungen auch ein Wunsch an die Bevölkerung ablesen. Es müsse mehr Akzeptanz für wirtschaftlich notwendige Projekte etwa den Ausbau von Leitungsnetzen oder Verkehrswegen geben. „Denn daran hängen nicht wenige regionale Arbeitsplätze“, sagte Helmes.