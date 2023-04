Nach Atom-Aus Energiebranche will Tempo bei Bau neuer Gaskraftwerke An diesem Samstag gehen die letzten drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Die Energiewirtschaft macht Vorschläge, wie entstehende Lücken rasch gefüllt werden können.

dpa

Mail an die Redaktion Blick auf das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) von Steag und Siemens neben dem Steinkohlekraftwerk Hern. Foto: Rolf Vennenbernd/Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin.Nach dem Atomausstieg fordert die Energiebranche mehr Tempo beim Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andreae, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Um die Versorgungssicherheit auch langfristig jederzeit gewährleisten zu können, brauchen wir wasserstofffähige Gaskraftwerke, die gesicherte, regelbare Leistung als Partner der Erneuerbaren Energien bereitstellen. Können sie nicht rechtzeitig in Betrieb gehen, hätte das hohe Klimagasemissionen zur Folge, denn Kohlekraftwerke müssten dann länger laufen.“

An diesem Samstag gehen die letzten drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz.

Der Branchenverband Zukunft Gas kritisierte, für den Neubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke fehle es aktuell an Investitionsanreizen. Vorstand Timm Kehler sagte: „Der Atomausstieg ist nun vollzogen, auch der Kohleausstieg soll beschleunigt werden und bis 2030 abgeschlossen sein. Damit steigen wir aus wichtigen Säulen für die gesicherte Stromerzeugung aus, also Kraftwerken, die liefern, wenn Wind und Sonne nicht bereitstehen.“ Neben den erneuerbaren Energien müssten schnellstmöglich wasserstofffähige Gaskraftwerke aufgebaut sowie weitere, flexibel steuerbare Kapazitäten wie Stromspeicher verfügbar gemacht werden, um die entstehende Lücke zu schließen.

Entstehen der Lücke vermeiden

„Wir gehen selbst unter optimistischen Annahmen davon aus, dass 2031 mindestens 15 Gigawatt an gesicherter Leistung im deutschen Strommarkt fehlen werden“, sagte Kehler. „Um diese Lücke im Jahr 2030 zu vermeiden, müssen flexibel steuerbare Kapazitäten für den Strommarkt bereitgestellt werden. Dazu zählt auch der Neubau wasserstofffähiger Gaskraftwerke, die in den nächsten acht Jahren errichtet und in Betrieb genommen werden müssten, damit wir sicher aus der Kohle aussteigen können und unsere Klimaziele erreichen. Andreae sagte, der rechtzeitige Bau von genügend gesicherter Leistung werde mit aktuell geltenden Rahmenbedingungen nicht gewährleistet.

Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, mit Blick auf den Kohleausstieg erarbeite das Ministerium eine „kurzfristig wirksame Kraftwerksstrategie“ für steuerbare Kraftwerke, die Strom erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Unter anderem durch die Modernisierung älterer Gaskraftwerke und Ersatz von Kohleanlagen sollten bis zu 25 Gigawatt an steuerbaren Kraftwerken gebaut werden, die teilweise von Anfang an, teils auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Wasserstoff betrieben werden könnten.