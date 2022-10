„Wir müssen umdenken“ Energiekrise: Audi-Chef Duesmann offen für autofreie Tage und Tempolimit

Mail an die Redaktion „Ich sehe schon auf der Autobahn, dass den Leuten das Geld knapp wird“, sagt der Audi-Chef. Foto: dpa

Audi-Chef Markus Duesmann hat sich in der aktuellen Energiekrise offen für Maßnahmen wie autofreie Tage und Tempolimits gezeigt.

„Um uns in Deutschland besser einzustimmen auf die Lage und die Notwendigkeit des Sparens, könnte es wieder autofreie Tage geben, so wie in den 1970er Jahren“, sagte er der „ “ (Mittwoch). Auch ein Tempolimit könne ein hilfreiches Symbol sein.







„Ich sehe schon auf der Autobahn, dass den Leuten das Geld knapp wird“, sagt der Audi-Chef. Es führen nun viele rechts mit Tempo 100. Allerdings glaube er nicht, dass Geld „als einziger Regler“ reiche in dieser außergewöhnlichen Situation: „Wir müssen umdenken, uns klar werden, dass sich unser Leben ändert.“

Sollte es autofreie Tage geben, würde Duesmann sie auch privat nutzen, sagte er: „Wenn es ein Sonntag ist, werde ich mit meinem Rennrad über die gesperrte Autobahn fahren.“

