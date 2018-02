Mobilität Entwarnung für Regensburg An diesem Donnerstag könnte ein wichtiges Urteil für Fahrverbote fallen. In der Oberpfalz dürfen Diesel-Fahrer beruhigt sein.

Von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Millionen von Dieselfahrern schauen an diesem Donnerstag nach Leipzig. Das Bundesverwaltungsgericht könnte dort ein wegweisendes Urteil sprechen. Nach Ansicht von Beobachtern ist es wahrscheinlich, dass es Kommunen mit zu hohen Schadstoffbelastungen erlauben wird, Fahrverbote für Dieselfahrzeuge zu erlassen. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass nur noch Fahrverbote helfen, um die Luft sauber zu bekommen, dann müssten Kommunen sie bei einer Überschreitung der Schadstoffe aussprechen.

Es geht nicht um Feinstaub, sondern um Stickoxide. Dieses Gas kann in höheren Dosen gesundheitliche Probleme auslösen. Laut Bundesumweltamt trägt der Verkehr rund 60 Prozent zur Stickoxid-Belastung bei. Davon wiederum entfallen fast drei Viertel auf Fahrzeuge mit Dieselmotor. Wie ein Fahrverbot umgesetzt wird, darüber entscheidet jede Stadt selbst. Beschränkungen sind zeitlich auf bestimmte Strecken und Zonen denkbar. Regensburg ist die einzige Stadt in der Oberpfalz, die wegen zeitweise überhöhter Stickoxidwerte betroffen sein könnte. Hier wurde zum 15. Januar 2018 eine Umweltzone eingeführt. Sie umfasst ein überschaubares Kerngebiet der Stadt. Ohne grüne Plakette ist die Einfahrt in dieses Gebiet untersagt. Die meisten Fahrzeuge, die heute in Betrieb sind, schaffen diese Hürde.

Es wird besser in Regensburg



Gelassen blickt der zuständige Bürgermeister Jürgen Huber dem Urteil entgegen. Er zeigt sich am Mittwoch gegenüber unserem Medienhaus überzeugt, dass in Regensburg keine Fahrverbote nötig sein werden. Dafür gebe es eine Reihe von Gründen: Die Stadt habe den Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter auf ein Jahresmittel des gesamten Kalenderjahres nur drei Mal ganz knapp mit 41 Mikrogramm gerissen. Die diesjährigen Messungen zeigten eine positive Tendenz. Gestern waren es 20 Mikrogramm.

Grünen-Politiker Huber verweist auf eine Vielzahl von Maßnahmen, welche die Stadt beschlossen und teilweise schon umgesetzt habe. So wurde die Busflotte komplett auf Euro 6 umgestellt, was „wirklich viel bringt“. Die Altstadtbusse fahren elektrisch, alle E-Mobilitätsinitiativen sind gekoppelt an die Versorgung mit Ökostrom. Verbesserungen für Fußgänger, Radfahrer, Car-Sharing, Koppelung von Lieferdiensten sollen die Schadstoffbelastung weiter drücken. Auch mehr Bäume und grüne Flächen gehören dazu. Ein neuer Masterplan zur Luftreinhaltung der Stadt, dessen Inhalte noch nicht öffentlich sind, dürfte nach Einschätzung des Bürgermeisters einen weiteren starken Effekt zeigen.

Huber wünscht sich Regensburg noch viel grüner. Mit dem Erreichen des 40-Mikrogramm-Limits gibt er sich nicht zufrieden. „Ich will auch unter 30 Mikrogramm schaffen.“ Schon heute spiele die Stadt in einer ganz anderen Liga wie Düsseldorf oder München, wo 60 bis 70 Mikrogramm üblich seien, und das nicht punktuell, sondern flächendeckend.

Wunsch nach blauer Plakette



Unabhängig davon wünscht sich Huber wie Bürgermeister anderer Städte auch die Einführung der blauen Plakette für besonders schadstoffarme Fahrzeuge. Darin ist er sich einig mit dem Präsidenten des Bayerischen Gemeindetags, Uwe Brandl. Erst mit Hilfe dieser Plakette könnten die Städte im Notfall praktikable Einfuhrbeschränkungen aussprechen. Sie würde gebraucht, um bei sehr hohen Belastungen Zonen temporär zu sperren – mit Ausnahme von Fahrzeugen, die sehr strenge Abgaswerte einhalten. Der vormalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) war dafür aber absolut nicht zu begeistern. Huber sagt, die Plakette würde die Kommunen juristisch auf sicheres Terrain hieven. Aber er glaubt auch, dass ein Fahrverbot in Regensburg, das alle Autos betreffen würde, außer jene mit blauer Plakette, nicht nötig sein werde.

