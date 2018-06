Energie Erneuerbare Energien statt Rohöl Zur Erreichung der Klimaziele werden Benzin, Diesel, Kerosin und Heizöl künftig immer öfter synthetisch hergestellt.

Mail an die Redaktion Rohöl soll immer weniger als Ausgangsstoff verwendet werden. Im Bild: eine Flasche mit synthetisch hergestelltem Benzin. Foto: Hendrik Schmidt

Berlin.Die Umstellung von Treib- und Kraftstoffen auf erneuerbare Energie sei zu vertretbaren Kosten und wettbewerbsfähigen Preisen bis 2050 möglich, heißt es in einer in Berlin vorgestellten Studie der Prognos AG. Man müsse jedoch umgehend damit beginnen. Auftraggeber der Analyse sind Verbände der Mineralölwirtschaft.

Ein Verfahren besteht etwa darin, Wasserstoff und Kohlenstoff mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Quellen in einen flüssigen Energieträger umzuwandeln - ohne Rohöl als Ausgangsstoff zu benutzen. Synthetische Kraftstoffe können zudem CO2-ärmer verbrennen als herkömmlicher Sprit. Um den Bedarf in allen Verkehrssektoren und in der chemischen Industrie zu decken, müssten bis 2050 rund 60 Millionen Tonnen klassischer Raffinerieprodukte durch die sogenannten E-Fuels ersetzt werden.

Ölpreise steigen weiter

Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 41 Cent auf 65,14 Dollar. Der Ölmarkt hat damit nur für kurze Zeit mit fallenden Preisen auf einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in den USA reagiert. Am Mittwochabend waren die Ölpreise noch gesunken, nachdem die US-Regierung einen Anstieg der Reserven um 2,1 Millionen Barrel auf 436,6 Millionen Barrel gemeldet hatte. Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 2,1 Millionen Barrel erwartet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern bleibt die Förderpolitik der Opec und anderer wichtiger Ölstaaten wie Russland das beherrschende Thema am Ölmarkt. Es geht um die Frage, ob eine bestehende Förderbeschränkung gelockert wird. Die Anleger warten gespannt auf Hinweise, wie sich die Vertreter der Ölstaaten auf dem nächsten Opec-Treffen am 22. Juni in Wien entscheiden werden.

