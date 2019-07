Anzeige

Übernahme Es bleibt spannend bei Osram Die Chefetage empfiehlt das Übernahme-Angebot. Der Regensburger Betriebsrat ist positiv gestimmt. Die Aktionäre entscheiden.

Mail an die Redaktion Zwei US-Investoren wollen die Firma übernehmen. Vorstand und Aufsichtsrat stimmten dem Angebot zu. Foto: Matthias Balk/dpa

Regensburg.Übernahme-Spekulationen, Gewinnwarnungen, Stellenabbau: Der Beleuchtungshersteller Osram soll nach turbulenten Monaten von zwei US-Finanzinvestoren übernommen werden. Nachdem sich Vorstand und Aufsichtsrat für die Annahme des Kaufangebots der Geldhäuser Bain Capital und Carlyle ausgesprochen haben, warb Osram-Chef Olaf Berlien am Freitag für die Übernahme. Für die Aktionäre sei der angebotene Preis von knapp 3,4 Milliarden Euro „sehr attraktiv“. Und es biete sich für das Unternehmen mit seinen 26 000 Mitarbeitern die Chance, Investitionen zu finanzieren, für die Osram sonst kein Geld hätte. Allein im zweiten Quartal machte der Beleuchtungshersteller 90 Millionen Euro Verlust.

Die US-Investoren betonten in ihrer Stellungnahme, dass sie „umfangreiche Investitionen in zukunftsweisende Technologien“ tätigen wollen. Die kann Osram brauchen, denn um technologisch an der Spitze zu bleiben, braucht es Geld. Die Beleuchtungstechnologie befindet sich in rasantem Wandel. Das erfordert nicht nur hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung, sondern auch für die Modernisierung der Produktionsanlagen.

Osram-Produkte erzeugen das Licht in Autoscheinwerfern und Smartphone-Displays, doch die weltweiten Autoverkaufszahlen sind ebenso gesunken wie der Smartphone-Absatz. Auch die Verkaufspreise für LEDs gehen laut Branchenberichten zurück. So wundert es nicht, dass sich der Osram-Börsenkurs seit Anfang 2018 etwa halbiert hat. Die Investoren wollen das Unternehmen von der Börse nehmen.

Kein Protest der Gewerkschaft

In einer Investorenvereinbarung haben die US-Firmen zugesichert, Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten und die Rechte der Arbeitnehmer zu respektieren. Die Gewerkschaft IG Metall legt dementsprechend keinen Protest ein: „Daher wenden wir uns nicht gegen eine Übernahme durch die Finanzinvestoren und erwarten von ihnen und dem Vorstand, dass sie die getroffenen Verabredungen für einen Zukunftsdialog zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der Arbeitsplätze einhalten“, sagte Klaus Abel, Beauftragter für Osram und Aufsichtsratsvize.

Auch der Betriebsrat am Standort Regensburg ist der geplanten Übernahme gegenüber positiv eingestellt. „Natürlich ist es schwierig, jetzt schon die möglichen Folgen abzuschätzen“, sagt Irene Weininger, die Betriebsratsvorsitzende von Osram Opto Semiconductors. „Aber es gibt ja die Investorenvereinbarung. Darin ist unter anderem festgehalten, dass die Standards für die Mitarbeiter beibehalten werden und dass die Tarifbindung bestehen bleibt. Deshalb sind wir positiv gestimmt und erwarten wenig Veränderung am Standort Regensburg.“

Regensburger Betriebsrat will beobachten

Sollte die Übernahme gelingen, werde der Betriebsrat aufmerksam beobachten, ob sich die Investoren an die Vereinbarung halten. Für den Standort Regensburg spricht aus Weiningers Sicht auch, „dass wir Zukunftstechnologien entwickeln. Ich erwarte, dass die Investoren das erkennen und unterstützen.“

Osram am Standort Regensburg Stellenabbau: Im Januar hat das Unternehmen verkündet, dass am Standort Regensbug 300 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen sollen. Dank großzügiger Abfindungsangebote habe es genügend Freiwillige gegeben, wie das Unternehmen Ende Mai mitteilte. Rund 300 Mitarbeiter haben demnach in Regensburg das Abfindungsangebot angenommen. Bald sind nur noch 2500 Beschäftigte an Bord. Bis Ende September soll der Stellenabbau komplett vollzogen sein.

Produktion: Osram Opto Semiconductors entwickelt und fertigt Lichtlösungen: etwa Leuchtdioden, Infrarotdioden, Halbleiterlaser und Detektoren. Die in Regensburg ansässige Osram-Geschäftseinheit leidet vor allem unter der schwachen Nachfrage der Automobilhersteller und deren Zulieferer. Hinzu kommen die Einbrüche der Umsätze bei den Smartphone-Herstellern (insbesondere Apple und Samsung) sowie die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Bis Anfang September haben die Aktionäre Zeit, das 3,4-Milliarden-Angebot anzunehmen. Übernahme-Bedingung ist, dass die Eigentümer von 70Prozent der Aktien zustimmen. Sofern dies passiert, werden Bain Capital und Carlyle sämtliche Osram-Anteile für einen Preis von 35 Euro je Aktie kaufen.

Osram soll eigenständig bleiben

Osram-Chef Berlien betont, dass die Investoren die Übernahme großteils mit eigenem Geld finanzieren wollen und nicht auf Kredit. Beide Fonds pflegen ihre Beteiligung mittelfristig zu halten, Berlien spricht von durchschnittlich fünf bis sieben Jahren. Für die Angst, Osram könne in die Hände von Heuschrecken fallen, gebe es Berlien zufolge keinen Anlass: „Osram bleibt ein eigenständiges Unternehmen“, sagte er. „Die Patente und Technologien bleiben bei uns.“

Ob die Aktionäre zustimmen und die Übernahme gelingt, ist noch offen. In Regensburg wagen weder die Betriebsratsvorsitzende noch der Pressesprecher eine Prognose. (ka/dpa)