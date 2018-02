Lohn Es drohen erste Warnstreiks Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen werden hart. Wir beantworten wichtige Fragen.

Von Basil Wegener, dpa

Mail an die Redaktion Noch sind es nur Proteste der Gewerkschafter am Verhandlungsort in Potsdam. Bald könnten sich diese aber zu Streiks ausweiten. Foto: Bernd Settnik/dpa

Welche Forderungen haben die Gewerkschaften?

Verdi und der Beamtenbund dbb verlangen eine Lohnerhöhung von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat für rund 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Das würde zum Beispiel für Pflegehelfer oder Straßenwärter, die nur knapp über 2000 Euro bekommen, einen deutlichen Aufschlag bringen. Die Laufzeit soll nur 12 Monate betragen. Mehr soll es auch geben für Auszubildende und Praktikanten. Das Forderungspaket enthält zudem eine Angleichung der Jahressonderzahlung im Osten an die im Westen.

Wer ist von den Verhandlungen alles betroffen?

Unter anderem Erzieher und Sozialarbeiter, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Krankenhäusern und Stadtverwaltungen, Feuerwehrleute, Straßenwärter und Bundespolizisten. Zu den Tarifbeschäftigten kommen dann noch rund 344 000 Bundesbeamte einschließlich Anwärter hinzu, auf die das bei den Verhandlungen erzielte Tarifergebnis normalerweise übertragen wird.

Wie begründen die Gewerkschaften ihre Forderungen?

„Wir hatten noch nie so günstige Rahmenbedingungen wie 2018, und wir hatten noch nie eine so angezogene Wettbewerbssituation in der Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte und um Berufsnachwuchs“, sagt Verdi-Chef Frank Bsirske. Die Steuereinnahmen sprudelten wie lange nicht, in der Wirtschaft herrsche „Festtagsstimmung“. „Jetzt sind wir dran im Wettbewerb um die besten Köpfe auch für den öffentlichen Dienst, hier einen entsprechenden Meilenstein zu legen“, betont der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach.

Welche Argumente führen die Arbeitgeber an?

Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Thomas Böhle, sagt: „Wir haben nach wie vor eine massive Verschuldung, 141 Milliarden. Wir haben einen Investitionsrückstau von 126 Milliarden Euro.“ Die Schere zwischen reichen und armen Kommunen gehe dabei immer noch auseinander. Und etwa bei den Bodenverkehrsdiensten bei den Flughäfen, im Nahverkehr und der Entsorgung zahlten die Kommunen schon mehr als private Anbieter. Ein Mindestbetrag würde also dazu führen, dass Kommunen bei Ausschreibungen Dienstleistungen dann outsourcen müssten.

Wann ist mit ersten Warnstreiks zu rechnen?

Wohl schon sehr bald. Vor zwei Jahren waren Flugreisende betroffen, Nutzer des Nahverkehrs, Eltern von Kita-Kindern – und das zeigte Wirkung. Erst nach deutlich spürbaren Warnstreiks kam es damals nämlich zu einem Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Nach der ersten Verhandlungsrunde 2018 stehen die Zeichen nun erneut auf Streik. Bsirske und Silberbach hatten sich in dieser Frage zuvor zwar noch zurückhaltend gezeigt. Nun weisen sie allerdings verstärkt auf die Mobilisierungsfähigkeit der Gewerkschaften hin – und VKA-Präsident Böhle rechnet bereits damit, dass es zu Ausständen kommen wird.

Welche Probleme stehen hinter den Verhandlungen?

Rathäuser, Polizei und Schulen haben es immer schwerer – gerade angesichts der Konkurrenz gut zahlender Unternehmen – Fachkräfte langfristig an sich zu binden. Allerdings erwarten mehr als zwei von drei Uni- und FH-Studenten von ihrem künftigen Job vor allem Sicherheit, wie ein Studierendensurvey im Auftrag des Bundesbildungsministeriums gezeigt hat. Das würde wiederum für den öffentlichen Dienst sprechen.

