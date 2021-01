Anzeige

Natur Es íst Zeit für die Agrarwende Europas Landwirtschaftspolitik funktioniert nach dem Motto: Der größte Acker bekommt das meiste Geld. Das ist ein Irrweg.

Von Lasse van Aken, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace

Mail an die Redaktion Lasse van Aken ist Umweltschützer und Greenpeace-Landwirtschaftsexperte. Foto: Lucas Wahl, Greenpeace/Lucas Wahl, Greenpeace

Regensburg.Die gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ist lebensfeindlich. Mit jährlich sechs Milliarden Euro allein in Deutschland wird ein Modell der Landwirtschaft subventioniert, dass nicht nur die Existenz vieler Höfe, sondern auch unsere Lebensgrundlage gefährdet. Denn immer weniger immer größere Betriebe sollen immer mehr zu immer günstigeren Preisen produzieren. So befeuert die GAP den Klimawandel und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Dürren. Auch auf das massive Insektensterben gibt die EU-Agrarpolitik keine Antwort. Unsere Böden und Gewässer leiden, ebenso wie Millionen Tiere, die einfach nur möglichst viel Fleisch und Milch liefern sollen.

Und nicht zuletzt Das Höfesterben schreitet rasant voran. Allein in Deutschland geben jährlich rund 4000 Familienbetriebe auf. Die freigewordene Fläche wird übernommen und so sind Höfe mit mehr als 3000 Hektar keine Seltenheit mehr. Die GAP funktioniert nach dem Prinzip: Der größte Acker bekommt das meiste Geld. Und Europas Steuerzahler zahlen dafür. 70 Prozent der EU-Agrarsubventionen werden wie mit der Gießkanne über das Land verteilt. Dabei spielt keine Rolle, ob ein Betrieb besonders umweltschädlich gewirtschaftet oder schon gut verdient hat. Weil es so nicht weitergehen darf, haben am Wochenende Landwirte und Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace vor dem Kanzleramt protestiert. Teilnehmer konnten im Vorfeld ihre Fußabdrücke schicken und so ihren Protest auf die Straße bringen, ohne die Corona-Regeln zu verletzen. Sie fordern jetzt eine Agrarwende - denn die Zeit ist reif.

Perspektiven für Familienbetriebe

In den kommenden Monaten müssen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und die Agrarminister der Länder entscheiden, wie die EU-Agrarförderung in Deutschland in Zukunft aussehen soll. Sie haben es in der Hand, dafür zu sorgen, dass künftig zumindest Hälfte der EU-Gelder gezielt an Landwirte gezahlt wird, die zum Schutz der wertvollen natürlichen Ressourcen beitragen. Damit nicht noch mehr Äcker zu lebensfeindlichen Einöden werden. Wir brauchen eine vielfältige Landwirtschaft, die Familienbetrieben eine Zukunftsperspektive bietet, das Klima schützt und Lebensräume für Insekten und Vögel bereitstellt, die unser Grundwasser rein hält und in der Tiere artgerecht gehalten werden.