Landwirtschaft EU-Agrarreform kommt nicht voran Angesichts der Klimakatastrophe fordern Grüne und Umweltschützer ein Umdenken. Die Landwirte warnen vor neuen Auflagen.

Von Alkimos Sartoros

Mail an die Redaktion Die Landwirtschaft rückt in den Fokus beim Thema Klimawandel. Foto: Philipp Schulze/dpa

Brüssel.Die Temperaturen steigen, Wetterextreme nehmen zu, Bauern verzeichnen wegen Trockenheit Ernteausfälle. Der Klimawandel ist längst Realität. Zunehmend rückt dabei die Rolle des Agrarsektors in den Fokus. Wie lässt sich in Europa eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, die die Ernährung des Kontinents sichert, ohne das Klima übermäßig zu belasten? Die EU-Staaten verhandeln über eine Agrarreform. Doch der derzeitige Entwurf greift aus Sicht von Kritikern zu kurz – und droht zwischen Einzelinteressen zerrieben zu werden.

Die EU-Landwirtschaftspolitik spielt seit jeher eine herausragende Rolle. 1962 wurde sie ins Leben gerufen, um vor allem zwei Ziele zu erfüllen: sicherzustellen, dass Bauern ein „angemessenes“ Einkommen haben, und eine sichere Nahrungsmittelversorgung in Europa zu gewährleisten. Klima- und Umweltvorgaben kamen nach und nach im Laufe der Jahre hinzu.

40 Prozent des EU-Budgets fließen in die Landwirtschaft

Etwa 58 Milliarden Euro an Fördergeldern – rund 40 Prozent des EU-Budgets – fließen derzeit jedes Jahr in den Sektor. Dies ist mit Abstand der größte Posten im EU-Haushalt. Ein Großteil geht dabei als Direktzahlungen an die Bauern. Nun soll alles anders werden. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr umfassende Änderungen vorgeschlagen. Die Staaten sollen mehr Freiheiten bekommen, wie sie eine Reihe von Zielen erreichen wollen – etwa die Erhaltung der Natur, Klimaschutz und die Sicherung der Lebensmittelqualität. Dazu sollen sie jeweils nationale Pläne erstellen, die von der EU-Kommission genehmigt werden müssten. Außerdem ist vorgesehen, die Agrarfördergelder etwas zu reduzieren.

Der Teufel steckt im Detail. Standen die Staaten den nationalen Strategieplänen anfangs skeptisch gegenüber, zielen sie mittlerweile eher darauf ab, für sich Flexibilität bei der Erfüllung herauszuschlagen: Wie oft und detailliert muss im Rahmen der nationalen Strategien die EU-Kommission informiert werden? Die Diskussion steckt auf Arbeitsgruppenebene fest.

Der Weltklimarat Warnung: Der Weltklimarat hatte 2018 vor den Auswirkungen gewarnt, falls die globale Temperatur insgesamt über 1,5 Grad steigen sollte. Zugleich sieht der IPCC Gefahren für die Lebensmittel-Versorgung wegen zunehmender Extremwetter-Ereignisse. Die Land- und Forstwirtschaft steuert laut IPCC rund 23 Prozent der vom Menschen verursachten Treibhausgase bei.

Aus Kritikersicht sind ein viel entschlosseneres Handeln und ein grundsätzlicher Wandel nötig. „Die Diskussionen sind dem Ernst der Lage ganz und gar nicht angemessen“, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Martin Häusling. „Wir haben zwei Dürresommer hinter uns.“ Die Landwirtschaft habe bei der Einsparung von Klimagasen etwas zu leisten.

Bauernverbände warnen vor neuen Klimaschutzauflagen

„Landwirte sind bei der Umwelt- und Klimakrise an vorderster Front“, sagt der Greenpeace-Agrarexperte Sebastien Snoeck. „Nationale Regierungen und die EU müssten ihnen helfen, von der industriellen Landwirtschaft wegzukommen hin zu nachhaltigerer, ökologischer Produktion. Die Grünen fordern einen neuen Vorschlag der EU-Kommission für eine umfassende Agrarreform. „Die Landwirtschaftspolitik aus den 50er-Jahren führt in die umwelt- und klimapolitische Sackgasse“, sagt Häusling.

Bauernverbände warnen hingegen davor, Landwirten neue Klimaschutzvorgaben aufzuerlegen und gleichzeitig Fördergelder zu reduzieren. Bauern laufen gegen die Kürzungen ihrer Hilfen Sturm. Sie fordern rasche Klarheit über Fördergelder. Damit ist kaum zu rechnen. Die Diskussionen über den EU-Haushaltsrahmen könnten sich bis weit ins Jahr 2020 ziehen. Ob die neue EU-Kommission unter der designierten Präsidentin Ursula von der Leyen die Vorschläge zur Agrarreform zumindest überarbeitet, ist ebenfalls offen.

