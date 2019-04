Anzeige

Verkehr EU-Autozulassungen sinken kräftig Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im März den siebten Monat in Folge gesunken. Am Stärksten betroffen: Spanien

Merken

Mail an die Redaktion In den meisten europäischen Automärkten ging es im März bei Neuzulassungen abwärts. Foto: Jan Woitas/dpa

Brüssel.Auf dem europäischen Automarkt ist die Nachfrage im März den siebten Monat in Folge gesunken. Das Minus fiel dabei stärker aus als einen Monat zuvor.

Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union sank im März um 3,9 Prozent auf rund 1,72 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Februar hatte der Rückgang ein Prozent betragen. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus in der EU nun insgesamt 3,3 Prozent.

Deutsche Neuzulassungen sanken nur wenig

In den meisten europäischen Automärkten ging es im März abwärts: In Deutschland sanken die Neuzulassungen um 0,5 Prozent. In Frankreich gingen sie um 2,3 Prozent zurück und in Großbritannien um 3,4 Prozent. In Spanien hielten sich die Käufer noch stärker zurück, der Markt schrumpfte um 4,3 Prozent. Auch in Italien ging es mit minus 9,6 Prozent weiter kräftig bergab.

Mit Blick auf die deutschen Hersteller büßte Daimler 13,3 Prozent ein, während BMW 2,2 Prozent weniger absetzte. Der Volkswagen-Konzern hielt sich mit minus 1,1 Prozent noch besser, allerdings brach der Absatz des Sportwagenbauers Porsche um 18,8 Prozent ein.

Weiter Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier