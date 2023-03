Für mehr Klimaschutz EU-Parlament stimmt ab: Millionen alter Gebäude müssen saniert werden

Merken

Mail an die Redaktion Was die Mediengruppe Bayern bereits am Wochenende berichtete, hat das EU-Parlament am Dienstag auch offiziell auf den Weg gebracht: Millionen alter Gebäude müssen energieeffizient saniert werden. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Was die Mediengruppe Bayern bereits am Wochenende berichtete, hat das EU-Parlament am Dienstag auch offiziell auf den Weg gebracht: Millionen alter Gebäude müssen energieeffizient saniert werden.

Das EU-Parlament hat für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Konkret sollen Wohngebäude bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse „E“ und bis 2033 die Energieeffizienzklasse „D“ erreichen. Ähnlich wie bei Haushaltsgeräten soll die Energieeffizienz auf einer Skala von „A“ bis „G“ angegeben werden. Zudem sprachen sich die Abgeordneten am Dienstag mit 343 Stimmen dafür, 216 dagegen und 78 Enthaltungen dafür aus, dass ab 2028 nur noch Häuser gebaut werden sollen, durch die quasi keine zusätzlichen Treibhausgase ausgestoßen werden.







Verhandlungen mit EU-Mitgliedern können starten

Damit haben die Abgeordneten den Weg für Verhandlungen mit den EU-Staaten über das Vorhaben frei gemacht. Die nationalen Regierungen hatten sich schon im Oktober auf ihre Position geeinigt.

Das Vorhaben war zuletzt wegen möglicher hoher Kosten für Hausbesitzer kontrovers diskutiert worden. „Das wird Hauseigentümer überfordern“, sagte etwa Markus Pieper von der CDU. Die deutsche EU-Abgeordnete Jutta Paulus von den Grünen betonte hingegen: „Ziel für die anstehenden Verhandlungen ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden massiv zu senken und den Geldbeutel der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schonen.“

Der Europaabgeordnete Jens Geier hob nach der Abstimmung hervor, dass der Weg zur Klimaneutralität sozial sein müsse. „Finanziell schwächere Haushalte sollen vor Kostendruck geschützt werden. Das sieht der Richtlinienentwurf ausdrücklich vor“, so der SPD-Politiker. Der CDU-Abgeordnete und Sozialpolitiker Dennis Radkte sieht das anders: „Es gibt offenkundig keine Antenne für die sozialen Realitäten mehr.“

− dpa/lha