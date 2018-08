Jahrhundertprojekt Europa braucht eine eurasische Strategie Entlang der „Neuen Seidenstraße“ entstehen neue Absatzmärkte. Sie zu erschließen, ist nicht einfach.

Von Thomas Tjiang, Wirtschaftszeitung

Nürnberg.Die Bedeutung des Riesenprojekts „Neue Seidenstraße“ für die deutsche Wirtschaft liegt in einem großen Paradigmenwechsel der globalen Handelsgewichte: In nur zehn Jahren könnten 90 Prozent des weltweiten Wachstums außerhalb Europas stattfinden. „Eine neue Zeitrechnung im weltweiten Wirtschaftsverkehr hat begonnen“, diagnostiziert etwa Armin Siegert, Außenhandelschef der IHK Nürnberg für Mittelfranken. Bereits seit drei Jahren macht sich beispielsweise einmal pro Woche ein Güterzug mit 54 Containern vom Nürnberger Hafen ins 10000 Kilometer entfernte chinesische Chengdu auf. Mittelfristig rückt die „Belt and Road Initiative“ (BRI) neue Märkte entlang der Strecken in den Fokus.

Auf dem Kongress „Seidenstraße 2018 – Handeln auf neuen Wegen“ im Messezentrum Nürnberg forderte Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer freie Märkte und die Bindung an fairen Handel ein. Bislang allerdings gehen 90 Prozent der Aufträge aus dem BRI-Topf an chinesische Unternehmen. Dieses Phänomen sei allerdings eher den chinesischen Überkapazitäten im High-End-Baubereich geschuldet, führt Jingqiu Mao, Generalkonsulin der Volksrepublik China, aus. Die neue Seidenstraße stehe für das Prinzip „Öffnung und Inklusivität“ und diene dem Wohl aller. Hierbei sei China „kein Alleinunterhalter“. Vielmehr sollten China und Deutschland als große Wirtschaftsnationen am Anfang und Ende der Seidenstraße die Chancen nutzen.

In der Praxis sieht Nikolai Putscher, einer der Direktoren der Asian Infra-structure Investment Bank (AIIB) in Peking, „kein Interesse Chinas, BRI zu internationalisieren“. Aus seiner Sicht fehle es bei der Auftragsvergabe an Transparenz, es gebe keinen fairen Wettbewerb zwischen deutschen und chinesischen Firmen. Tatsächlich gibt es beispielsweise kein zentrales BRI-Portal, in dem alle anstehenden Aufträge ausgeschrieben werden. Daher sollten sich deutsche Unternehmen von der Vorstellung verabschieden, bei den Großprojekten einfach als Generalunternehmer den Zuschlag zu erhalten.

Experten gehen davon aus, dass das deutsche Know-how eher in der zweiten Linie – als Subunternehmer – gefragt ist. Zudem attestiert die Studie „Neue Seidenstraße – Chinas massives Investitionsprogramm“, vorgelegt von Germany Trade & Invest (GTAI) und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), den betroffenen Staaten geringe Rechtssicherheit und politische Stabilität, dafür aber hohe Risiken. Allerdings bietet das GTAI investitionswilligen Unternehmen Unterstützung: Auf www.gtai.de/seidenstrasse-projekt hat es einen Überblick über entsprechende BRI-Projekte zusammengestellt.

Zwar wird angesichts dieser Herausforderungen immer wieder eine eurasische Strategie von der Europäischen Union gefordert. Doch bis auf die Klage der EU über eine intransparente Auftragsvergabe ist auf europäischer Ebene noch nicht viel passiert. China dagegen versucht, die 16 osteuropäischen CEEC-Staaten, die Central and Eastern European Countries, mit bilateralen Investitionsprojekten an die BRI-Vision zu binden. Und die Bundesregierung hält sich an die offizielle Linie: Da bei der neuen Seidenstraße keine Mindeststandards für Umwelt und Soziales definiert sind, muss sie sich fernhalten. Der DIHK hingegen vertritt eine entgegengesetzte Position: Es sei wichtig, sich hier einzubringen, um Regeln für fairen Handel und nachhaltige Standards auch im Umwelt- und Sozialbereich mitzugestalten.

