Anzeige

Berlin Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren.

Merken

Mail an die Redaktion Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin.Der langjährige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist tot. Die Witwe des VW-Patriarchen, Ursula Piëch, hat den Tod ihres Ehemannes bestätigt und eine Beisetzung im engsten Familienkreis angekündigt. Ihr Mann sei am Sonntag im Alter von 82 Jahren „plötzlich und unerwartet verstorben“, hieß es in der Mitteilung Ursula Piëchs, die der Deutschen Presse-Agentur am späten Montagabend vom Anwalt der Familie, Christian Schertz, zugeschickt wurde. Ursula Piëch schrieb: „Das Leben von Ferdinand Piëch war geprägt von seiner Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer.“ Er sei bis zuletzt ein begeisterter Ingenieur und Autoliebhaber gewesen. (dpa)