Mobilität Fahrplanwechsel bringt neue Verbindungen Züge der agilis verkehren ab 9. Dezember im ostbayerischen Raum auf einigen Strecken öfter. Andere Fahrten werden gestrichen.

Mail an die Redaktion Für die Fahrgäste der agilis gibt es ab dem 9. Dezember mehrere Neuerungen. Foto: Dannenberg

Regensburg.Nachdem es ab dem Sonntag, 9. Dezember mit dem „Überregionalen Flughafen Express“ (ÜFEX) eine direkte Verbindung von Regensburg zum Münchner Flughafen geben wird, entfallen alle agilis-Verbindungen zwischen Regensburg und Landshut, mit Ausnahme eines Zugpaares Regensburg – Eggmühl – Regensburg von Montag bis Freitag in der morgendlichen Hauptverkehrszeit. •Die bisher in Saal endende Zugfahrt des ag84308 um 00.24 Uhr von Regensburg wird in den Nächten auf Samstag und Sonntag künftig bis nach Ingolstadt verlängert. •Zudem startet die bisher in Saal beginnende Zugfahrt ag84353 an Samstagen und Sonntagen zukünftig bereits in Ingolstadt um 6:55 Uhr.

Neue Zugverbindung entsteht

Im nachmittäglichen Zugverkehr werden zwei Zugfahrten je Richtung (von Montag bis Freitag) zwischen Straubing und Plattling mit Anschluss in Plattling von/nach Deggendorf (ag84341, as86794, ag84343, ag84342) verlängert. Es verkehrt eine neue Zugfahrt ag84228 um 4.37 Uhr von Straubing nach Regensburg (an 5.04 Uhr) mit Weiterfahrt um 5.08 Uhr nach Donauwörth. Die Fahrten des ag84344 und des ag84346 werden von Parsberg (20.02 bzw. 20.57 Uhr) bis nach Neumarkt (20.22 bzw. 21.18 Uhr) verlängert.

Zudem wird es eine neue Zugverbindung von Parsberg nach Regensburg (19:46 – 20:18 Uhr) geben.

Von Montag bis Freitag (ab circa 9 Uhr) wird es eine neue zweistündliche Durchbindung von Plattling über Regensburg nach Ingolstadt Nord und umgekehrt geben – mit Anschlüssen von Plattling nach Neumarkt und von München Flughafen nach Ingolstadt (und umgekehrt). •Diese Züge halten allerdings nicht in Poikam und Gundelshausen.

Ein Hopper-Ticket für ganz Bayern

Der Fahrplanwechsel bringt zudem eine Neuerung in der Ticketlandschaft mit sich. Das bis dato geltende „Donau“ bzw. „Franken-Hopper-Ticket“ wird zum Fahrplanwechsel unter dem Namen „Bayern-Hopper“ mit weiteren Tickets der Bayerischen Eisenbahnverkehrsunternehmen zusammengeführt. Durch die Vereinheitlichung entsteht ein neuer Gültigkeitsbereich: Der Bayern-Hopper gilt ab dem 9. Dezember 2018 bei allen Bahnen in ganz Bayern. Die Hin- und Rückfahrt zu einem Bahnhof, der nicht mehr als 50 Kilometer vom Startbahnhof entfernt liegt, kostet insgesamt 13,60 Euro.

