Soziales Fataler Dauer-Druck im Job Wenig überraschend: Besonders im Handel und im Gesundheitswesen bewerten Mitarbeiter ihr Arbeitsbedingungen als belastend.

Yenia Zaba, Expertin für Kommunikation

Die Autorin Yenia Zaba ist Expertin für Kommunikation

Regensburg.Trotz Applaus: Die Arbeitsbedingungen in systemkritischen Branchen haben großen Verbesserungsbedarf. Viel war in den ersten Monaten der Pandemie von den systemrelevanten Berufen die Rede, denen eine besondere Wertschätzung entgegengebracht wurde. Gleichzeitig mehrten sich die Stimmen, nach welchen Applaus nicht ausreiche und sich der Fokus vielmehr auf die Arbeitsbedingungen richten solle. Denn hier gibt es großen Verbesserungsbedarf: Eine Untersuchung von 30.000 Kulturbewertungen auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform zeigt, dass Arbeitnehmer in den systemrelevanten Branchen Handel und Gesundheit/Soziales/Pflege in ihren Unternehmen einen besonders starken Druck empfinden.

„Dauernd Überstunden machen“

Hierfür hat das Beratungsunternehmen NEO Culture Datensätze ausgewertet, die zwischen September 2019 und Mai 2020 im Rahmen des Kulturkompasses bei kununu erhoben wurden. Für den Kulturkompass können Arbeitnehmer aus 160 Wertbegriffen jene auswählen, die ihrer Ansicht nach in ihrem Unternehmen am häufigsten vorkommen. Begriffe, die auf einen starken Leistungsdruck auf die Arbeitnehmer hinweisen, wie „Mitarbeiter überfordern“ oder „Dauernd Überstunden machen“, werden in den Branchen Handel (23,7 Prozent), Gesundheit/Soziales/Pflege (21,1 Prozent) und Automobil (19,7 Prozent) von den Befragten im eigenen Unternehmen besonders häufig wahrgenommen. Seltener kommt dies vor allem in den Branchen Beratung (13,8 Prozent), IT (12,4 Prozent) und Internet (12,8 Prozent) vor.

In der IT ist es entspannter

Auf eine starke Ausübung von Macht auf Arbeitnehmer deuten Begriffe wie „Mitarbeiter klein halten“ oder „Mitarbeiter eng kontrollieren“ hin. Hier assoziieren Mitarbeiter aus Handel und Maschinenbau (jeweils 18,6 Prozent), Industrie (18,4 Prozent), Automobil (17,7 Prozent), Banken (17,5 Prozent) und Gesundheit/Soziales/Pflege (16,9 Prozent) ihre Arbeitgeber überdurchschnittlich oft mit den entsprechenden Begriffen. Unterdurchschnittlich ausgeprägt sind diese als Schwäche der Arbeitgeber empfundenen Begriffen erneut in den Branchen Internet (13,1 Prozent), IT (12,5 Prozent) und Beratung (12,1 Prozent). Arbeitgeber sollten in den systemkritischen Branchen einen kritischen Blick auf sich selber werfen und prüfen, was sie tun können, damit sich die Wertschätzung von außen in etwas für die Mitarbeiter Greifbarem wandeln kann.