Börsen Festerer Dax bringt Anlegern etwas Erleichterung Nach den zuletzt heftigen Abschlägen hat sich am deutschen Aktienmarkt Erleichterung breit gemacht.

Merken

Mail an die Redaktion Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt.Der Dax stieg um 0,61 Prozent auf 12.623,05 Punkte. Damit machte er zumindest einen kleinen Teil seiner Wochenverluste wieder gut. Für eine Entwarnung ist es Experten zufolge aber noch zu früh.

Auf Wochensicht steuerte der deutsche Leitindex auf ein klares Minus von knapp 2 Prozent zu, nachdem er davor vier Wochen in Folge zugelegt hatte. Vor allem am Donnerstag war das Börsenbarometer wegen der drohenden Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit unter die Räder gekommen.

Doch am Freitag ließ auch der Druck an den zuletzt gebeutelten chinesischen Handelsplätzen sichtbar nach. Außerdem hatte Apple am Vorabend für gute Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq gesorgt, die zuletzt ebenfalls unter Negativ-Schlagzeilen gelitten hatte: Der Börsenwert des iPhone-Herstellers erreichte erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar.

Auch die deutschen Nebenwerte-Indizes präsentierten sich vor dem Wochenende freundlich. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,77 Prozent auf 26.938,90 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann dank des Rückenwinds von der Nasdaq sogar 1,80 Prozent auf 2936,97 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,46 Prozent auf 3485,03 Punkte zu.

Neben dem Dax-Konzern Allianz berichtete lediglich der IT-Dienstleister S&T aus dem TecDax über die jüngste Geschäftsentwicklung. Die Allianz-Titel legten mit einem Plus von 0,96 Prozent etwas überdurchschnittlich zu. Die Aktien von S&T erreichten mit einem Kurssprung von über 8 Prozent an der TecDax-Spitze einen Rekordstand. Sie profitierten von einer überraschend kräftigen Gewinnsteigerung im abgelaufenen Quartal.