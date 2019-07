Anzeige

Umbruch Finanzvorstand verlässt Krones Kurz vor Bekanntgabe der Halbjahresbilanz trennt sich der Anlagenbauer von Michael Andersen. Der Konzern steht unter Druck.

Von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Der Däne Michael Andersen war dreieinhalb Jahre als Finanzvorstand bei der Neutraublinger Krones AG.

Neutraubling.Die Meldung am Mittwochnachmittag war kurz und knapp: „Der Finanzvorstand Michael Andersen scheidet mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand der Krones AG aus“, teilte der Neutraublinger Weltmarktführer in der Verpackungs- und Abfüllindustrie mit.

Die Aufgaben des Vorstandsressorts Finanzen werden nun kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Christoph Klenk wahrgenommen, bis der Posten wieder besetzt ist. Wann das sein wird, ist nach Auskunft einer Konzernsprecherin noch völlig offen. Die Trennung von Finanzvorstand Andersen erfolgt nur einen Tag vor der Bekanntgabe der Halbjahresbilanz.

Krones-Aktie erholt sich

Der Neutraublinger Maschinenbau-Konzern steht unter Druck. Erst vor wenigen Tagen wurde mit einer Ad-hoc-Meldung die Ergebnisprognose für das Jahr 2019 nach unten korrigiert werden, was auch den Aktienkurs des SDax-Unternehmens weiter belastete. Das Umsatzwachstum sei im ersten Halbjahr 2019 zwar noch zufriedenstellend. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) werde hingegen deutlich unter den Erwartungen des Vorstands liegen.

Im Unternehmen war es zuletzt unruhig. „Die Belegschaft fragt sich schon seit der Ad-hoc-Meldung, wie es weitergeht und ob es personelle Konsequenzen gibt“, sagt Josef Weitzer, Betriebsratsvorsitzender im Hauptwerk Neutraubling nach der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch. „Wenn es bereits zum Halbjahr eine so deutliche Gewinnwarnung gibt, dann wird natürlich diskutiert.“ Dennoch sei die Belegschaft von der Entscheidung überrascht gewesen.

Seit Mitte Juli hatte sich der Kurs der Krones-Aktie wieder leicht erholt. Nach Bekanntgabe der Trennung von Finanzchef Andersen legte die Aktie am Mittwochnachmittag weiter leicht zu. Bei den Anlagern wurde die Nachricht offenbar positiv aufgenommen.

Laut Auskunft des Unternehmens belasten nicht nur die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und Unwägbarkeiten, wie der ungelöste Handelskonflikt zwischen China und den USA, die Aussichten. Auch die Diskussion über die Nachhaltigkeit von PET-Verpackungen verunsichere die Kunden von Krones und lasteten auf deren Investitionsbereitschaft.

Bereits seit Anfang des Jahres gibt es einen Einstellungsstopp für die Standorte in Deutschland. Viele Krones-Leiharbeiter - vor allem in Neutraubling - haben keine Perspektive im Unternehmen. Die Stammbelegschaft in Deutschland ist noch bis 2022 tarifvertraglich abgesichert.

Dreieinhalb Jahre bei Krones

Michael Andersen war seit dreieinhalb Jahren für Krones tätig. Er kam im Januar 2016 als Finanzvorstand zu Krones. Der Däne trat damals die Nachfolge von Christoph Klenk in dieser Funktion an. Klenk übernahm damals den Posten des Vorstandsvorsitzenden Volker Kronseder, dem ältesten Sohn des Unternehmensgründers Hermann Kronseder.

Andersen war vor seiner Tätigkeit bei Krones seit 2010 Mitglied der Geschäftsführung der GEA Heat Exchangers, die seit 2014 zur Beteiligungsgesellschaft Triton gehört. Dort war er zuletzt für den Bereich Finanzen, IT und Einkauf (CFO) verantwortlich. Seinen Berufsweg startete er 1987 bei der Prüfungsgesellschaft Arthur Andersen. 1994 wechselte er zum Brauereikonzern Carlsberg und von dort 1995 zur GEA-Gruppe. Ein Wirtschaftsstudium absolvierte er an der Copenhagen Business School, der Wirtschaftsuniversität in Kopenhagen.

Der Krones-Vorstand besteht nun neben dem Vorsitzenden Christoph Klenk noch aus Thomas Ricker (Vertrieb), Markus Tischer (International Operations and Services) und Ralf Goldbrunner (Bottling and Packaging Equipment).

