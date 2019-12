Anzeige

Wirtschaft Flachglas baut Standort in Weiherhammer Das Weltunternehmen mit Sitz in Wernberg-Köblitz beginnt im Sommer 2020 mit dem Bau. Dort sollen 250 Mitarbeiter tätig sein.

So soll der erste Bauabschnitt nach Fertigstellung aussehen. Animation: Flachglas Gruppe

Weiherhammer.Die Flachglas Gruppe hat am Donnerstag den Neubau eines sechsten Produktionsstandortes für hochwertige Spezialgläser im Industriegebiet Weiherhammer beschlossen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. An diesem neuen Standort werden rund 250 Mitarbeiter arbeiten.

Im Sommer 2020 wird dafür in unmittelbarer Nachbarschaft zum wichtigen Floatglas-Lieferanten NSG/Pilkington der Spatenstich erfolgen. Im ersten Bauabschnitt wird auf dem mehr als 100000 Quadratmeter großen Gelände zunächst der erste Gebäudeteil mit fast 40 000 Quadratmetern Produktionsfläche entstehen. In 2022 startet dort die Produktion von Sicherheitsgläsern.

Kontinuierliche Entwicklung

Die Flachglas Gruppe investiert einen zweistelligen Millionenbetrag in das neue, hochautomatisierte Werk in Weiherhammer.

Schon in der frühen Planungsphase hat sich das Führungsteam intensiv mit der Standortfrage beschäftigt und sich für einen weiteren Standort in der nördlichen Oberpfalz ausgesprochen. Mit dem neuen Werk wird auch der Weg für die Neuausrichtung des Stammsitzes Wernberg-Köblitz frei. Hier wird sich die Flachglas Gruppe künftig intensiver auf das internationale Objektgeschäft im Bereich Architektur und Transportation (Railway- und Yachtverglasung) konzentrieren und die Produktionsstrukturen modernisieren. (pm/mg)